血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的關鍵，其實是每天最容易被忽略的精製澱粉與糖。他以血管內壁比喻成光滑的不沾鍋塗層，指出當血糖因大量精製澱粉波動劇烈時，會引發發炎反應，使血管表面變粗，提供壞膽固醇堆積的機會。他強調，只要內皮開始受傷，就會成為心血管問題的起點，而非只是油脂攝取過量造成的。
他解釋，當身體吸收大量精製碳水化合物時，不但會引發胰島素阻抗，還會使三酸甘油酯升高，使血管發炎情況變得更嚴重。過去靠「減少飽和脂肪」來控制心臟病風險的觀念，也因研究證實以精製澱粉替代飽和脂肪並不能降低心血管疾病機率，而逐漸被修正。換言之，影響健康的核心在於血管是否持續受損，而非油脂本身。
示意圖／蕭捷健近日分享，其實害血管賭注的元凶並非油脂，而是精緻澱粉。（擷取自免費圖庫Pixabay）
至於如何修補血管內壁，他建議從日常飲食做起，包括使用特級初榨橄欖油與酪梨油等抗發炎油脂取代常見的大豆油，以及補充深海魚油中的 Omega-3，有助身體降低發炎反應、穩定血管狀態。不過他也提醒，初榨橄欖油不適合高溫加熱，避免在烹調時被轉變成對身體造成負擔的反式脂肪。
蕭捷健也指出，澱粉不是完全不能吃，重點在於是否選對時機。若在休息狀態吃大量精製澱粉，血糖易大幅起伏，引發身體負擔；但若是在運動前後適量攝取，不但能協助肌肉修復，也較不會造成血糖劇烈波動。他強調，油脂、糖與澱粉本身沒有絕對的「好」或「壞」，真正重要的是如何搭配、怎麼吃。
他最後呼籲，民眾不應只把焦點放在「油脂多寡」，而是應注意飲食中的精製澱粉量、攝取時機，以及是否選擇會幫助降低發炎、修復血管的好油脂。唯有理解營養素的差異並適當運用，才能真正在日常生活中維持血管健康。
