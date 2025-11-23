術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險

手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！

1、預防麻醉嘔吐不是小事

這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！

2、誤吸風險差異很大

為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。

・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力

・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺

・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險

3、胃排空時間有科學根據

術前禁食對時間控制格外嚴格：固體食物需要6-8小時完全排空，清澈液體需要2-3小時，但含脂肪食物可能需要12小時以上才能完全清除。正常的胃排空遵循生理規律，會根據食物種類、份量、個人體質而有差異，但麻醉藥物會進一步延緩胃腸蠕動。有些患者初期只覺得「少吃一點應該沒關係」，但隨著了解加深，會發現即使少量食物殘留，在麻醉狀態下都可能造成致命風險！

4、誤吸性肺炎後果嚴重

很多人以為術前偷吃一點東西不會怎樣，卻不知道可能引發嚴重併發症！當胃內容物在麻醉中逆流到肺部時，會造成「誤吸性肺炎」，這種化學性肺部傷害雖然不像心肌梗塞那麼立即致命，但死亡率依然很高，特別是老年人和慢性病患者更要小心。

誤吸併發症的特色是：急性呼吸衰竭、嚴重肺部發炎、需要長期呼吸器支持、很難完全恢復肺功能。有些患者會發現原本簡單的手術變成生死關頭，卻不知道可能是術前「一口水」在「搗亂」！

5、緊急手術風險更高

最危險的情況是緊急手術無法充分禁食！車禍外傷、急性腹症等緊急狀況下，患者可能剛吃完飯就需要立即手術，這時麻醉醫師必須採用特殊的「快速誘導插管」技術，並使用藥物加速胃排空。緊急手術的挑戰包括：

・無法預知胃內容物多寡

・患者可能因疼痛或緊張影響胃排空

・某些急救藥物會延緩腸胃蠕動

・需要更高階的麻醉技術和設備

黃士維指出，觀察到很多家屬在急診室會說「他只是喝了一口水」，但在緊急手術中，這一口水都可能成為致命因素！記住這個原則：嚴格禁食保平安，偷吃偷喝風險大，最重要的是確實配合醫療指示！聰明的患者會把生命安全放在第一位，而不是被一時的飢餓感影響判斷。手術沒有捷徑，但有正確的準備方式！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

