智捷醫學科技全球創新 AI 3D 標準化成果發表

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

四大醫學中心、七友邦國、美德代表與微軟齊聚見證！智捷醫學科技(IntelliGen Technology)今(4)日舉辦創新AI 3D標準化成果發表，包括四大醫學中心臨床領袖、七座友邦國家代表、美國在台協會(AIT)、德國經濟辦事處、以及台灣微軟等共同出席，驚人的國際陣容一同見證台灣自主AI醫療影像技術大突破。智捷醫學科技發表全球創新的AI醫療影像3D標準化成果與MR應用，並宣布多項跨國合作，是台灣首度以自主AI技術串聯臨床、國際、產業與政策的整體示範，被各界視為智慧醫療輸出新里程碑。

衛福部次長莊人祥指出，全球醫療影像已從「黑白2D」升級成「彩色3D」。3D立體化是提升診斷準確度、跨科協作與醫療教學的最佳工具，AI 3D影像的快速發展，也重新定義臨床診斷。相關研究機構也針對AnatomyCloud GPT制定標準化流程給各大醫學中心使用，同時進行評估，並計畫2026年協助各大醫院導入新一代，具有自動辨識病灶功能的影像系統。現階段已將3D AI影像系統導入的醫院，包括台大體系醫院、馬偕紀念醫院等。

台大醫院院長余忠仁表示，台大已將Anatomy Cloud GPT實際應用於 術前規劃、術中輔助、醫病溝通等流程，是全台累積3D AI手術案例最多的醫學中心。3D影像能讓醫師更快速掌握腫瘤、血管與器官的空間關係，有效提升手術安全與效率。

馬偕紀念醫院副院長黃文傑分享與智捷醫學科技合作的手術應用成果，馬偕紀念醫院是台灣較早將Anatomy Cloud GPT彩色3D影像流程整合至院內PACS系統的醫院，讓臨床醫師在日常判讀中即可自動取得3D影像，成為台灣推動 3D 標準化的重要示範醫院。「3D影像不是技術展示，而是實實在在改善醫療品質的工具。馬偕將持續推動3D化，讓患者不用再面對看不懂的黑白影像。」

智捷醫學科技董事長孫繼信表示，Anatomy Cloud今年完成台灣臨床驗證、政策接軌與國際合作的多項里程碑，接下來將與德國柏林idalab GmbH.正式展開技術合作。雙方將共同發展「3D 影像理解 + 自動文本生成」的AI模型，讓CT/MRI不僅能彩色3D化，也能由AI生成圖文並茂的臨床報告。

「Anatomy Cloud GPT在台德雙方合作研發之下，將會成為全球數一數二的醫療GPT。」孫繼信表示，預計於明年3月在日本成立分公司，作為海外市場的第一個前進基地，並將拓展至亞太與歐洲市場，打造跨國醫療AI生態系。他強調，台灣的AI醫療不只在本地實現3D標準化，更將走向國際臨床場域，讓世界看見台灣在智慧醫療領域的實力與影響力。

