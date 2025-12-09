李文忠：行政院還可訴諸公投、不執行法律是公然對抗憲法

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰稱「行政院沒有執行財劃法的壓力」，前退輔會副主委李文忠今（9）日表示，依憲法，行政方面有四個解套機制：提請覆議、申請釋憲、被動解散國會及訴諸公投，就是沒有法律公布後卻不執行這個選項。目前，前三項不通，但還有訴諸公投這條途逕。公布法律但不執行是公然對抗整個憲政體系。

李文忠說，台灣法界及政壇有時真瘋狂，或者說有人瘋了：

清潔隊員回收廢棄物，將價值 32 元電鍋轉送貧婦，被以貪污罪起訴並判刑。政治人物 8 歲兒子在學校霸凌女同學，父親被他黨公審，可能影響黨內初選。在野黨公然違憲通過各種法案，憲法法庭敢宣告違憲，直接就讓它癱瘓，現在變本加厲，不到幾個月第三次修改財政收支劃分法，條文的粗糙，違憲的程度，慘不忍睹。

廣告 廣告

李文忠說，行政院宣稱副署、公布但不執行，公然對抗整個憲政體系。依現行憲法，面對僵局，行政方面有四個解套機制：提請覆議、申請釋憲、被動解散國會及訴諸公投，就是沒有法律公布後不執行這個選項。目前前三項不通，行政院也是無可奈何，但還有訴諸公投這條途逕。

李文忠說，要相信人民，相信民主，只要秉理而行，獲得民心，路總會走出來，所以任何攻防的目的都在爭取民心，讓人民了解在野黨通過的法案不具正當性，以及對人民的傷害性。不此之圖，採用拒不執行這種高度爭議的手段，只是讓我們失去正當性及信譽，不知道聰明智慧在哪裡？

李文忠說，台灣的困境在在野別說當忠誠的反對黨，連當正常的政黨都不可得，執政者則沒有意願沒有能力解決，雙方都振振有辭，雙方都殺紅了眼不息不倦，共同侵蝕破壞民主法治的根基。

李文忠說，台灣社會一切如常，這事並未引起波灁，也許是不懂不關心，也許是厭煩也拿我們沒辦法，但法界及政壇有識者不能不警惕，這是台灣憲政發展的重要時刻：要向下沈淪嗎？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓榮泰稱不執行財劃法 張景森：先說沒問題又說不幹了、搞得腦筋都打結

副署但不執行新版財劃法？林智群急喊：不副署讓法案不生效才是正道