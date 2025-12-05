梧棲向上路九段號誌全面升級 中市守護行車安全 打造友善人行環境

梧棲區向上路九段與向上路九段四六五巷口增設行人庇護島及放大型行人專用號誌後，提升行人行走。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府持續推動海線地區交通環境優化，市府交通局與建設局跨局處合作，辦理「梧棲區向上路九段三二二巷至臨港路二段道路改善工程」，針對向上路九段與四六五、四六六巷口完成號誌與人行設施升級，包括增設放大型行人專用號誌、左轉專用燈號、行人庇護島及人行道斜坡等設施，現已陸續啟用，讓行人穿越更安全、車流動線更順暢。

交通局長葉昭甫表示，向上路九段鄰近省道台十七線及台六十一線，是連結梧棲市區與臨海生活圈的重要幹道，周邊包含住宅社區、商圈及台中港關連產業園區，人車往來密集。該路段因路幅筆直、重車比例高、車速較快，加上多處大型橋墩遮蔽視線，增加駕駛判斷難度，形成潛在肇事風險。過去部分路口因燈號辨識度不足，使直行、左轉、人行動線交織，容易發生人車爭道情形，因此亟需透過設施強化提升安全。

梧棲區向上路九段鄰近省道台十七線及台六十一線，是連結梧棲市區與臨海生活圈的重要幹道，周邊包含住宅社區、商圈及台中港關連產業園區，人車往來密集。（記者陳金龍攝）

交通局說，改善工程中新增的「放大型行人專用號誌」，搭配倒數秒數顯示，可提升高齡者及視力較弱行人的辨識性；而新增「左轉專用號誌」，則有效分流直行、左轉與右轉車輛，避免動線混雜，降低橋墩遮蔽所造成的風險，提升整體通行效率。

葉昭甫指出，過去左轉與迴轉車輛常因墩柱遮蔽視線而增加事故風險；透過專屬時相管制後，駕駛可在明確的燈號引導下安全通行。此外，為強化行人保護，市府同步於路口設置行人庇護島，讓行人在穿越寬道路時有安全停等空間，並有效縮短單次穿越距離，增強通行安全。