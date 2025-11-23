楊繡惠塞車尿急「用塑膠袋解放」 結束才發現破洞 悲慘下場曝

楊繡惠尿急用塑膠袋解決，驚覺破洞下場超慘。（圖／中天綜合台提供）

資深女星楊繡惠憑藉嗆辣作風及犀利言詞，成為各大綜藝節目常客，她日前登上節目《女人我最大》，分享在交通工具上的糗事，提到有次開車想上廁所，因為憋不住只好在車上解決，未料，解放完才發現接尿的容器其實有破洞，導致車裡滿是尿騷味。

楊繡惠表示，有一次獨自開車在高速公路上，卻遇到塞車卡在車陣中，當時她很想上廁所，且已經憋不住了，於是她連忙把手伸到後座，尋找有沒有塑膠袋可以稍微容納。確認後座有塑膠袋後，她馬上開車到路肩暫停，開啟雙黃燈，準備好好解放一下。

楊繡惠透露，因為車上只有自己，所以很方便就從駕駛座爬到後座，接著以蹲低的姿勢，同時將塑膠袋撐開。結束後，楊繡惠本想把裝了尿的塑膠袋綁起來，怎料，仔細一看塑膠袋，竟發現袋子早就破了三個洞，因此尿直接從塑膠袋滲出。

楊繡惠還補充，那時候是夏天，所以車子「一個月都有尿騷味」，尤其經過太陽曝曬尿騷味更重，讓她難以忘記。此外，女星薔薔也回憶曾遇女性友人在計程車上憋不住，結果女子在車內脫下內褲，還假借說話掩蓋尿聲，直接在計程車的地墊上小便，令薔薔傻眼直呼：「嚇死我了。」

