水果月曆秒殺 阿伯5點來卡位「頭香到手」
[NOWnews今日新聞] 立法委員楊瓊瓔(23)日上午與市議員陳本添、邱愛珊及后里鎮安宮主委張純賓，一同在鎮安宮廣場向鄉親分送2026年水果月曆。活動吸引大批民眾參與，600份精美月曆不到40分鐘即發送一空。張姓阿伯更清晨5點多就到場排隊，成功拿下頭香。
雖然早晨天氣略帶涼意，但陽光露臉，現場氣氛熱絡。排隊人潮綿延近200公尺，許多民眾把握機會與楊瓊瓔、陳本添、邱愛珊合影，甚至拍下發送月曆的畫面；楊瓊瓔也展現親和力，來者不拒，無論是民眾帶著小孩或抱著寵物，皆熱情互動。
楊瓊瓔表示，發送水果月曆活動已行之有年，不僅能提前向鄉親拜年，也能拉近與地方民眾的距離。她說，台灣四季皆有豐富水果，如蓮霧、桶柑、芒果、枇杷、水蜜桃、釋迦、甜柿等，呈現台灣土地的豐饒，也希望透過精心製作的台灣水果月曆，提醒大家珍惜這片美麗的土地。
此外，楊瓊瓔也不忘提醒鄉親提防普發現金相關詐騙。她指出，近期傳出詐騙集團以1千元換健保卡，企圖冒領1萬元補助，呼籲民眾切勿將健保卡交給陌生人。她強調，政府不會主動以簡訊、Email通知領錢或要求到ATM、網銀操作，如接獲可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線，共同守護自身權益。
