爸媽看過來！家長票選 「最愛的兒童才藝品牌」 Yamaha音樂教室全新「新幼兒課程」登台囉！ 「Do Re Mi Fa超人變身音樂派對」12 月免費搶先體驗！

台灣Yamaha宣布將自2026年起正式導入由日本Yamaha音樂振興會研發、專為 3–6 歲打造的「新幼兒課程 New Primary Course」。新課程於2024年日本首度推行後，並在2025年起逐步拓展至全球，以孩子的發展節奏為核心，透過「聽、唱、彈、讀、創作」為基礎，搭配「團體課程」與「併用個別課」的雙軌學習方式，引導孩子在音樂中自然培養專注力、自信心與創造力。

為迎接新課程上市，台灣Yamaha將於2025年12月舉辦「Do Re Mi Fa超人變身音樂派對」，並於2026年1月展開全國體驗課，讓更多家庭能在正式開課前率先感受Yamaha全新設計的幼兒音樂課程魅力！

2026 年 1 月｜新幼兒課程 New Primary Course體驗課報名：https://www.yamahamusic.tw/yms/

讓孩子能「多聽一點、多彈一點」，累積真正的音樂力

孩子們透過三年的課程體驗各種音樂類型（超過 140 首歌曲），逐步理解每首曲子的特色，並以適合的方式表達音樂。3–6歲幼兒在三年課程中的能力變化，清楚展現於「聽、唱、彈、讀、創作」五大面向。透過系統化教材與循序漸進的教學設計，孩子能在黃金期累積音感、節奏感、鍵盤演奏力與整體音樂理解等綜合音樂能力，為未來的學習奠定完整而穩固的基礎。

第一年（3歲）建立音樂耳朵的基礎期

第一年中，孩子能感受不同曲風與音樂氛圍，初步分辨速度、強弱與情緒變化；並能以 Do-Re-Mi 唱出旋律短句。在鍵盤方面，能彈奏簡單樂句並培養基本手指協調。讀譜與音符概念亦於此階段萌芽，逐步形成音樂理解的基礎。

第二年（4-5歲）展現技巧與理解的成長期

第二年，孩子的音感更為敏銳，能以 Do-Re-Mi 準確唱出旋律與和聲；並具備以穩定技巧完成一首完整樂曲的能力，能演奏並理解和聲與節奏型態。此時在聽、唱、彈、讀皆同步進步，也開始具備為旋律配上伴奏的能力。

第三年（5-6歲）掌握風格與表現力的成熟期

第三年，孩子能聽辨更多調性的旋律與和聲。鍵盤技巧更趨成熟，不僅能獨立彈奏樂曲，也能與同學合奏。讀譜能力完整，可理解音符、節奏與表情符號，為未來的樂器學習奠定關鍵基礎。

團體 × 個別 × 親子陪伴：學音樂更自信、在家練習也更輕鬆

新幼兒課程不只在教室裡扎實學音樂，更從「合作、陪伴、練習」三個層面全新升級，讓孩子在課堂學得扎實，在家練習也更自然有趣，學習效果大幅提升。

團體 × 個別課雙軌並行：提升合作力、深化學習效果

延續Yamaha最受家長肯定的團體課特色，讓孩子能在合作互動中建立等速感與表現力；自第二年起加入「併用個別課」，老師能更精準掌握孩子的學習狀態，協助提升團體課中的參與度與自信。

親子陪同上課，從全程陪同到自主學習的完美過渡

第一年需要家長陪同建立安全感；第二年（後半期）起逐步轉向孩子自主學習；第三年則可視孩子情況而定，讓家長依需求自由調整陪同模式，陪伴節奏更貼近幼兒成長節奏。

教材全面升級，孩子在家練習也能輕鬆有趣

提供示範彈奏影片、節奏與聽力練習、鍵盤位置示意動畫與角色陪練影片等多元素材，並以繪本式、無釘書針設計打造安全易讀教材，讓孩子在家也能安心、專注、開心地練習。

12 月限定登場！Yamaha「Do Re Mi Fa超人變身音樂派對」闖關體驗等你來

為迎接課程上市，Yamaha 將在 12 /27、12/28舉辦「Do Re Mi Fa超人變身音樂派對」，讓親子搶先體驗新幼兒課程魅力！有趣的故事，結合音樂與想像力，在老師的引導下，讓孩子開心探索音樂的樂趣，完成闖關還可獲得限量小禮物，於指定貼文留言並上傳打卡合照，更可獲得Yamaha獨家精美好禮的抽獎資格！更多活動資訊請見「Yamaha 音樂教室」FB或IG官方粉絲專頁。

活動地點：

• 12/27（六）｜高雄漢神巨蛋百貨 6 樓戶外廣場

• 12/28（日）｜台北新光三越 A8 館 4 樓通往 5 樓手扶梯前

活動報名：https://forms.office.com/r/TYwqGq4ZCn

以上訊息由台灣Yamaha提供