一發一千萬美元! 俄在蘇梅使用「戰略級」武器 疑專門獵殺北約軍官

俄軍TOS-3A火箭彈攻擊後，被命中目標冒出巨大濃煙。 圖 : 翻攝自環球譯事

[Newtalk新聞] 俄羅斯軍方近日在烏克蘭蘇梅方向採取罕見行動，動用原本被視為「戰略級」的稀缺武器，引起國際高度關注。根據多方資訊，俄軍選擇以成本高昂、數量有限的高端導彈打擊距離前線不遠的地下設施，而非使用一般火箭砲。有分析指出，這一選擇的意涵已超出單純戰術層面，背後的政治訊號成為外界討論焦點。

騰訊網帳號「環球譯視」指出，除了此次行動本身，俄軍近期在戰場上的裝備和戰術也出現持續升級。其中，新型 TOS-3A 火力系統的曝光，成為俄軍改變作戰模式的象徵。相比過往溫壓武器系統存在的射程、速度與防護不足等問題，TOS-3A 在機動性、反無人機能力、導航精準度等方面均獲得改善，顯示俄軍正朝向「資訊化整合火力」方向調整，以提升在現代戰場上的適應度。而這種火箭砲一發就要價高達 1,000 萬美元，專家指出，俄軍很可能是針對戰場上的北約部隊進行攻擊。

烏軍火箭彈攻擊俄軍陣地。 圖 : 翻攝自墨甲戰刃

俄軍此次選擇使用高價武器，被部分觀察者視為向北約釋放訊號。分析指出，俄方希望表達其打擊範圍不僅限於前線，也涵蓋地下掩體等被視為較安全的後方位置。此外，俄方透過行動顯示其具備對關鍵人物、指揮系統或高價值目標採取打擊的能力與意願，藉此影響對手評估戰場風險。

這一動作同時引發各界對衝突後續走向的討論。專家認為，若北約或相關國家將此視為挑戰或警訊，可能會進一步調整對烏支持方式或軍事部署，使區域局勢面臨更大不確定性。在俄烏戰事持續膠著的背景下，任何升級行動都可能牽動軍事與外交層面的連鎖反應。

俄烏衝突已持續影響全球安全情勢與經濟穩定，多國呼籲避免局勢升級並嘗試透過外交方式尋求降溫。此次俄軍在蘇梅方向的行動，再度提醒外界這場衝突的複雜性及其外溢效果。

俄軍TOS-3A火力系統。 圖 : 翻攝自 BalgarianMilitary.com