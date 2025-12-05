監察委員巡察雲林縣 聚焦施政亮點與產業轉型

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】監察委員林郁容、葉大華今(5)日深入雲林縣巡察，聆聽民眾陳情，實地檢視縣政施政成效。此次巡察涵蓋農業缺工、青農返鄉、智慧農業推動、財政收支、工業港開發及光電政策等議題，縣長張麗善親自接待，雙方交換意見，展現縣府回應民意、強化產業與公共政策的決心與行動力。

監察委員上午先拜會縣議會議長黃凱及縣長張麗善，就地方施政與產業發展進行深入交流。重點議題包括農業人力短缺、青農返鄉政策、智慧農業應用、統籌分配稅款公平性、工業港開發及光電三法修法等。委員針對各項議題提出建議，並聽取縣府對困難與挑戰的說明，雙方互動專注且具建設性。

廣告 廣告

巡察團隊隨後聽取縣府年度施政簡報，全面掌握財政收支狀況、公共工程進度及風災重建情形。葉委員肯定縣府在性別平等、社會福利及公共安全上的努力，並對施政效率與責任感給予高度評價。同時，委員承諾將視情況向中央反映地方施政困境，協助政策資源落實。

同日下午，監察委員於縣府接待民眾陳情，詳細聆聽案情與爭點，並要求權責單位即場說明，提供即時協助。陳情資料將帶回監察院，依規定妥善處理，確保民眾權益。此次互動彰顯政府對民意的敏感度與回應力，讓民眾感受到行政透明與親民態度。

委員對地方產業轉型及農業永續發展表達高度關注。針對農業缺工問題，縣府提出智慧農業應用、技術培訓與政策誘因方案，鼓勵青農返鄉。麥寮工業港開發及光電政策修法，也成為討論焦點，以平衡經濟發展、環境保護及能源政策需求，展現縣府在產業創新與可持續發展上的務實作為。

此次巡察強調施政必須兼顧經濟、環境與社會三大面向。縣府承諾持續推動永續城鄉建設，打造包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。透過監察委員建議，未來施政將更精準回應民意，提升地方競爭力及民眾生活品質，展現雲林縣政府積極作為與務實行動。