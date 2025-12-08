立院廢憲法法庭「當然行政權獨大」...李中志批賴卓政府選兩邊都罵的做法：既然能決定不執行，為何不能不副署、不公告？

針對立法院否決院版財劃法覆議案，行政院長卓榮泰表示，絕不執行違法、錯誤的財劃法，來編列明年度中央預算，並說將會「公布不執行」，引發外界反彈。對此，美國伊利諾州立大學教授李中志指出，三權互相壟斷，也互相支援，一旦互相杯葛，當然就各自獨裁。他直言，自己因此才主張政院有權在司法介入前，自行判斷立法機關送來的法案是否可行、違憲，決定是否副署、公告；偏偏賴卓政府要選一個兩邊都罵的作法，既然可以決定不執行，為何不能決定不副署、不公告？

李中志指出，台派譁然，但相對於說什麼「不副署，不公告」的時候未到，他倒認為公告但不執行比較無傷，這本來就是行政權裁量的權力之所在。



李中志提到，窒礙難行的法律很多啊，負責執行的行政單位當然就是擺著，「可大可小」，例如台北畫紅線的馬路、三審定讞的死刑犯、整部中華民國憲法的主權界定。



李中志分析，對行政裁定不同意的，只有兩條路，要求司法仲裁，或定期改選，但沒有由立法指揮行政這一條。他直言，立法院廢了憲法法庭，當然造成行政權獨大，無法節制，只能認了，除了以選舉政治解決，就是拿行政院沒辦法；其實司法仲裁也只是仲裁，執行的還是行政單位。



李中志說，三權是互相壟斷的，也互相支援，一旦互相杯葛，當然就各自獨裁。他說，法院繼續判死，釋憲也說ok，但法務部繼續不執行；紅線隨便畫，警察看情況，睜一眼閉一眼；一中憲法也是，中國人就是外國人。



李中志表示，然而也就是這個壟斷的行政權，他才主張行政院本來就有權在司法介入前，自行判斷立法機關送過來的法案是否可行，是否違憲，決定要不要副署、公告。他批評，偏偏賴卓政府要選一個兩邊都罵的作法，既然可以決定不執行，為何不能決定不副署、不公告？ 決定時機的權力與原則為何？



至於所謂自然人憑證發動公投，李中志說，自己只能嘆口氣，非常討厭這種情緒勒索的無效社運，「就玩下去吧，不然咧？」

(圖片來源：三立新聞網、李中志臉書)

