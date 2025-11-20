綠燈通行也出事! 彰女駕駛闖燈撞感冒男 苗女騎士闖燈撞重機男
中部中心／李文華 邱俊超 彰化－苗栗報導
綠燈通行也出事！苗栗市19日凌晨一點多，一輛重機行經至公路和中山路口，遭闖紅燈騎士擊落，兩人受傷送醫；另外，彰化員林鎮莒光路與惠安街口，則發生兩輛汽車擦撞事故。男駕駛撞得嚇傻，一度還以為是感冒頭暈沒看清燈號導致，調閱監視器才發現，竟是另一輛車的女駕駛，闖紅燈肇禍。
白色轎車前行通過，就在路口突然開來一輛白色轎車，兩車撞個正著，回到路口一看，白色轎車前保險桿撞到掉地，灰色轎車更是撞得轉向90度，前輪騎上分隔島卡住，後輪懸空，車內女駕駛受傷送醫；白色轎車的男駕駛留在現場，整個嚇傻。
彰化員林鎮莒光路與惠安街口 灰車駕駛疑闖紅燈害撞（圖／翻攝畫面）
白色轎車駕駛，嚇得熊熊忘記剛剛到底怎麼回事？加上因為感冒頭昏昏腦鈍鈍，好佳在，附近住戶的監視器畫面還原真相！車禍發生在19日上午10點多，賴姓男子開車與楊姓女駕駛發生碰撞，兩車卡在莒光路跟惠安街口。
雙方駕駛沒有酒駕，疑似楊姓女駕駛闖紅燈肇禍。
彰化員林鎮莒光路與惠安街口 灰車駕駛疑闖紅燈害撞（圖／翻攝畫面）
綠燈通行仍要眼觀四面，減速通行！碰的一聲，兩輛機車撞飛。後方車輛行車紀錄器清楚拍下，苗栗市至公路和中山路口，19號凌晨一點多，綠燈亮起重機才起步，右邊突如其來噴出一輛機車，狠狠撞上！兩
人酒測值均為零，18歲蔡姓女子闖紅燈撞上21歲的陳姓重機騎士，兩人受傷送醫。這年頭，看到綠燈真的不能往前衝，還要看看左右確保安全。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
