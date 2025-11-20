獨／勸阻不要抽菸！ 博士生「錄影＋拔菸」 反遭勒脖慘摔

一名博士生在校外人行道上勸阻他人抽菸，甚至試圖「動手拔菸」，導致雙方發生肢體衝突。（圖／TVBS）

高雄一所科技大學，日前有學生爆發衝突，原來是有人在校外人行道抽菸，被一名博士生勸阻，而博士生當下拿起手機錄影蒐證，又「動手拔菸」，導致抽菸的學生認為被冒犯，用「手臂勒脖子」還以顏色，最後雙方爆發衝突，博士生也到警局提告。

一名博士生在校外人行道上勸阻他人抽菸，甚至試圖「動手拔菸」，導致雙方發生肢體衝突。（圖／TVBS）

這起事件發生在高雄一所科技大學外的人行道上。當時博士生路過聞到煙味，隨即拿起手機進行錄影蒐證，並勸阻兩位正在抽菸的同學。然而，在勸阻第二位同學時，對方不甘示弱，也拿起手機要自拍合照。博士生感到被冒犯，試圖奪走對方的手機，從監視器畫面可見，博士生右手揮了一下，又從地上撿起東西，最終導致雙方爆發衝突。

博士生表示，當時他只是在勸阻對方抽菸，但對方卻嘻皮笑臉，沒有重視他的勸告。在互相拉扯過程中，抽菸的學生被其他人阻止，博士生一度跑到前方，又慢慢走回去，雙方隔空互嗆。隨後局勢升級，博士生被勒住脖子，又被推了一把，整個人摔倒在地，導致手腳破皮，鞋子和帽子也掉落。

在互相拉扯過程中，抽菸的學生被其他人阻止，博士生一度跑到前方，雙方隔空互嗆。（圖／TVBS）

抽菸的學生則解釋，博士生當時情緒激動要搶手機，他只是將手機舉高，結果博士生跳起來，揮到他的臉一下，他才開始推對方。這名學生還表示，當博士生突然跑過來錄他時，並沒有說話，他感到不愉快，所以也拿手機拍攝回應。

鼓山分局旗津分駐所長陳朋永表示，博士生遭對方以徒手方式傷害，造成手腳擦傷，事後已至分駐所提出傷害告訴。值得注意的是，雖然科大校園內禁菸，但校外的人行道並沒有受到限制，只有公車亭和對面國小的通學步道禁止吸菸，這也是為何許多吸菸者選擇在科大外的人行道吞雲吐霧。目前衛生局正持續與校方溝通，建議設立禁菸公告，以改善這一情況。

《TVBS》提醒您：

◎吸菸有礙身體健康，戒菸專線0800-636363

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

