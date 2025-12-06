美國公布國家安全戰略！提及台灣8次 王定宇：台灣是美國重要核心利益

記者楊士誼／台北報導

王定宇指出，不管拜登或川普，都認為台灣是美國不可或缺的戰略夥伴，而此次川普政府的安全戰略中，仍特別指出不容許單方面以武力改變台海現狀，台灣被美國視為重要的核心利益。（圖／記者楊士誼攝影）

美國川普政府公布新版國家安全戰略，當中提及台灣達八次之多，民進黨立委王定宇今（6）日分析，不管拜登或川普，都認為台灣是美國不可或缺的戰略夥伴，而此次川普政府的安全戰略中，仍特別指出不容許單方面以武力改變台海現狀，台灣被美國視為重要的核心利益，他認為，這是非常正向的發展，政府也應該藉由新版的美國國家安全戰略，持續建構台美之間緊密的合作關係。

王定宇表示，川普公佈他第二次任期的國家安全戰略，相較於拜登以及川普第一任期的國家安全戰略，台灣被提到的次數增加為八次，且對台灣的重要性跟台灣相關的議題描述的更加明瞭。他表示，美國的國家安全戰略是具延續性的，不管川普跟拜登合不合得來，但從川普1.0到拜登再到川普2.0，對印太地區、第一島鏈的戰略安排其實具有連續性與一致性。

廣告 廣告

王定宇指出，在此次美國國家安全戰略裡面有三個顯著重點，第一是川普把台灣納入他的安全版圖之內，並提及台灣在第一島鏈有不可取代的重要性，一旦台灣落入敵國（中國）之手，美軍在印太地區的海空軍將失去機動能力，美國恐退卻到第二島鏈之外，所以美國將台灣視為印太地區最重要、不可退卻的防線；此外也強調美國的經濟科技對於國家安全跟戰略領先的意義，又提到台灣在半導體科技跟經濟上的重要性，台灣在這方面是美國不可或缺的戰略夥伴。

王定宇進一步說明，雖然在川普新版的國家安全戰略中，強調美國優先、盟友分攤的概念，但仍特別指出不容許單方面以武力改變台海現狀，台灣被美國視為重要的核心利益，台灣對美國的重要性在新版國家安全戰略當中描述的非常清楚。他也表示，也許川普給大家生意人的印象，但從川普第一任期、拜登政府到川普2.0，台灣一直被視為美國不可取代、不能退卻的的戰略、經貿、科技重要夥伴。他認為，這是非常正向的發展，值得持續關注，政府也應該藉由新版的美國國家安全戰略，持續建構台美之間緊密的合作關係。

更多三立新聞網報導

下指導棋？日媒爆川普與高市早苗通話「措辭辛辣」 竟嗆：別插手台灣

美新版國安戰略聚焦「防衛台灣」 點名日韓必須出更多力援台抗中國威脅

川普2.0「國安戰略」 專家曝：點出台灣戰略重要

美烏官員擬於邁阿密再談「俄烏終戰方案」 多方調整持續磋商

