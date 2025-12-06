美國「國家安全戰略」持續展現對台灣支持 林佳龍：政府持續強化自身國防實力

外交部長林佳龍資料照。於立法院備詢。廖瑞祥攝



美國於美東時間12月4日公布川普新任期的「國家安全戰略」（NSS），內容8度提到台灣，並指出美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務；並將維持長期對台政策，即不支持任何片面改變台海現狀的舉措。外交部長林佳龍今天（12/06）對此表達高度歡迎與感謝，並強調政府也持續積極強化自身國防實力。

美國白宮日前公布總統川普第二任期國家安全戰略。圖為川普（右）獲得首座FIFA和平獎。FIFA主席英凡提諾（左）頒發獎牌和獎盃。美聯社

外交部今天（12/06）發布新聞稿指出，這份由美國川普在第二任提出的「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS），內容除提及台灣在全球半導體製造的領導地位，更強調台灣位居地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國經濟具重大影響。報告並指出，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務；並將維持長期對台政策，即不支持任何片面改變台海現狀的舉措。

外交部也點出美國新版「國家安全戰略」強調美國將打造可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，並呼籲第一島鏈上的盟友與夥伴投入更多資源於集體防衛，並投資關鍵嚇阻能力，以提升美國及盟友共同拒止任何企圖奪取台灣的能力，以及避免出現不利於防衛台灣的軍事失衡態勢。

外交部表示，外交部長林佳龍高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。川普政府近期持續展現對台支持，包括川普總統剛簽署新任期首項友台法案《台灣保證落實法》，以及宣佈對台首批軍售等。台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保台海及區域的安全與穩定。

林佳龍也表示，同時，我國政府也持續積極強化自身國防實力，包括賴清德總統宣布未來8年將投入新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。

