「背後痛得像被火燒！」他掀開衣服滿滿紅疹 醫嘆：病毒被喚醒

「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，北市聯醫中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。

徐廷儀指出，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。

她說，帶狀皰疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始。病人描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻。若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥可明顯減少後遺神經痛。多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥，或外用止痛貼片、神經阻斷注射等輔助治療。

徐廷儀表示，大部分帶狀皰疹患者，只要盡早使用口服抗病毒藥物，效果通常都很理想，不需要打針。但若有下列情況，病毒可能擴散或造成嚴重併發症，就可能需要靜脈注射治療：

•併發疱疹性腦炎。

•侵犯眼角膜、視網膜或外陰部，感染範圍廣、症狀劇烈。

•免疫功能低下者（如：癌症化療、器官移植、AIDS等）。

•新生兒水痘，或水痘合併肺炎、腦膜炎需住院者。

•骨髓移植病患在術前或術後為預防感染。

若發作帶狀泡疹時期出現發燒、意識混亂、或病患本身為高風險群，應立即就醫，由醫師評估是否需要住院與針劑治療。

另，特殊部位要特別小心，若皰疹出現在臉部或耳朵，眼周可能導致角膜發炎、視力受損。耳部或臉神經可能造成臉部歪斜、耳鳴或聽力下降。這些都需神經科與眼科、耳鼻喉科共同治療。

帶狀皰疹不僅痛得難以忍受，還可能留下長期神經痛，讓人生活大受影響。好在現在有疫苗可以預防。帶狀皰疹疫苗能有效提升免疫力，預防率高達九成以上。建議50歲以上成人接種兩劑（間隔2至6個月），即使過去曾得過帶狀皰疹，也可以再施打，降低復發與併發症風險。

