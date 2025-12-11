奮起湖百年肖楠林步道，當您踏入其中，會首先被入口處名為「伴」的裝置藝術所吸引，這不僅是視覺的衝擊，更是心靈的啟迪。而步道深處，則是超過百年的肖楠母樹林，它們靜靜佇立，以其參天的姿態、蓊鬱的綠意，為到訪者提供一次深刻的自然呼吸與心靈洗禮。

奮起湖百年肖楠林步道的入口，並非僅有一塊標示牌，而是以一件充滿巧思的裝置藝術「伴」，來迎接每一位旅人。這件作品由一雙巨大且極為踏實的腳，以及一雙伸向天空、彷彿要擁抱世界的參天巨手所組成，兩者之間，十指緊扣，形成一個堅定而溫暖的意象。這雙腳，象徵著旅程的開始，每一個人來到這裡，都是帶著自己的腳步，踏上了這條探索自然的道路。而那向上交握的十指，則傳遞著一種超越個體的連結、支援與陪伴。

廣告 廣告

奮起湖百年肖楠林步道，位於海拔約1,400公尺的高山地區，這裡主要由數株超過百年的臺灣肖楠母樹組成。這些肖楠木，歷經歲月的淬鍊，如今已是參天巨木，它們的樹冠濃密，枝葉繁盛，形成一片極為蓊鬱茂密的林相。陽光穿透層層疊疊的枝葉，灑下斑駁的光影，空氣中瀰漫著一股清新、淡雅的肖楠木特有香氣，深吸一口氣，彷彿能洗去塵囂，淨化心靈。

奮起湖百年肖楠林，一條約100公尺長的木棧道採取了高架式設計，完全懸空於地面之上。如此一來，遊客的腳步就不會直接踩踏在珍貴的土壤和林下植被上，有效減少了對地被植物、菌類以及土壤生態的破壞。此外，棧道還串聯了三座精心設計的觀景平台，讓遊客能夠從不同角度欣賞母樹的雄姿。

臺灣肖楠，在民間又被稱作「肖楠」、「黃肉仔」或「臺灣翠柏」。它廣泛分布於臺灣北部及中部海拔300至1,900公尺的山地，喜歡溫暖的氣候，是臺灣暖帶林中重要的造林樹種之一，屬於針葉樹五木之一，足見其重要性。

奮起湖 伴 裝置藝術

嘉義縣竹崎鄉老街144-1號

百年肖楠林

嘉義縣竹崎鄉

相關連結

【巨人之手】和平區雪山坑部落路線 | 雪山坑步道入口超大石虎雕塑

與「伴」同行，沐浴百年樹林的詩意洗禮

【雲潭舖子&有人伴伴coffee】雲潭瀑布入口旁，景觀、合菜、下午茶、愛玉

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！