藍推助理費除罪挨批！矢板明夫坦言：民進黨應提出更成熟的替代方案

記者楊士誼／台北報導

矢板明夫認為，民進黨不應該僅僅以「暫緩」在野黨法案為滿足，而應主動提出更成熟的替代方案。包括讓助理費制度更加透明；強化稽核機制；區分重大貪污與道德瑕疵；以及建立合理、與國際接軌的處理標準。（圖／記者鄭孟晃攝）

近期助理費除罪化、小額貪污減輕刑責法案引起爭論，資深日本媒體人矢板明夫表示，執政黨若沒有具體替代方案，終究難以有效回應。他也指出，民進黨不應該僅僅以「暫緩」在野黨法案為滿足，而應主動提出更成熟的替代方案。包括：讓助理費制度更加透明；強化稽核機制；區分重大貪污與道德瑕疵；以及建立合理、與國際接軌的處理標準。

矢板明夫指出，陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，引發社會強烈反彈。國民黨團雖然宣布暫緩處理，但這件事恐怕遠未結束。畢竟目前國會的力量分布，使在野黨有足夠空間再次提出相關法案，執政黨若沒有具體替代方案，終究難以有效回應。他坦言，自己並不支持陳玉珍委員的原始構想，這不但可能進一步侵害助理權益，更可能讓助理費長期存在的亂象變本加厲。他也認為，台灣目前以《貪污治罪條例》處理助理費問題的方式，同樣存在深層問題。

廣告 廣告

矢板明夫表示，現行的《貪污治罪條例》是威權時代遺留下來的產物，性質上更像古代軍閥時期的「臨時軍令」，只求嚴厲，不問比例。例如《三國演義》中，曹操立下「馬踏青苗者斬」的軍令，結果自己的馬受驚踩壞青苗，他也只能以自割頭髮代罰。這類規範在戰爭時期或許有必要，但在今日民主社會，更應該重視比例原則。而台灣社會向來痛恨貪污，只要某人被認定為貪污，即面臨七年以上的重刑。他認為，這固然反映台灣對清廉的重視，但也造成另一種極端「不分輕重，一律重判」。甚有政治人物以「貪一塊錢就關到死」的口號自我標榜，那其實不尊重法律，也忽略法律須兼顧合理與人性的基本原則。

矢板明夫說，他身為記者，來台灣後報導過多起極端的案例。如軍官用部隊加菜金招待探親家屬；離島軍官寄回家1台價值幾千元的小洗衣機；清潔隊員把市值三十幾元的舊電鍋轉贈拾荒婦人。「這些行為固然違規，但其對社會的傷害性並不大。用教育、警告、降職或罰款處理，或許更符合社會觀感和國際常識」。助理費問題同樣如此，朝野多名民意代表因助理費遭到偵辦，顯示這是現行制度中存在著「考驗人性」的不合理要素。更糟糕的是，它甚至可能成為政治鬥爭的手段，有人為了打擊對手，故意派人到敵對陣營誘使違規，讓案件演變成司法重案。

矢板明夫也表示，一旦被認定構成貪污，刑期往往極重。例如新竹市長高虹安，涉案金額四十多萬元，一審判七年四個月。「我周圍的很多外國記者朋友都覺得判刑過重」。如此輕罪重罰的現象，也浪費大量司法與社會資源；而日本也曾遇到過類似的問題，但所適用的是「詐欺罪」。如果金額不大，多會處以很短刑期，甚至緩刑，不會動輒以重罪處理，這樣的做法值得台灣參考。

矢板明夫建議，民進黨作為執政黨，應該不僅僅以「暫緩」在野黨法案為滿足，而應主動提出更成熟的替代方案。包括：讓助理費制度更加透明；強化稽核機制；區分重大貪污與道德瑕疵；以及建立合理、與國際接軌的處理標準。這不只是政治攻防，更關乎台灣的法治品質。如果能以更平衡、更理性、更符合現代法治精神的制度取代威權時代的遺緒，對台灣社會、對助理、對政治人物，都會是一種進步。

更多三立新聞網報導

不甩中共挑釁！高市早苗新民調衝破75％ 他曝「內閣1位隱藏王牌」

爆香港開始傳喚外媒！轟「散布香港大火假訊息」 他苦勸台灣人1句

中國外交像黑道劇情！矢板明夫：原想威脅日本卻傷自己最深

中國抵制日本延長4個月？1宣布日網嗨：聖誕禮物 矢板明夫揭殘酷真相

