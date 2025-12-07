蘇巧慧劉世芳合體宮廟活動！藍營劉和然主持新北路跑

政治中心／林彥君 陳奎宏 蔡明政 新北市報導

距離2026選戰倒數一年，藍營除了台北市副市長李四川呼聲高，新北市副市長劉和然也積極拚曝光，天未亮就現身耶誕城路跑活動。綠營方面，立委蘇巧慧則和內政部長劉世芳合體出席樹林宮廟活動，新系要角力挺，也讓外界看到，民進黨以行動，全力拉抬蘇巧慧。

民進黨立委蘇巧慧，在內政部長劉世芳致詞完後，一個箭步上前靠近，兩人互動熱絡，週日上午一起出席樹林濟安宮活動，頗有拉抬意味。內政部長劉世芳：「做一個內政部，所有的宗教一定全力支持以外，需要服務的請不要客氣。」

一個是新系大老級人物，一個是蘇系要角，新蘇聯屢屢在選戰合作，也讓外界感受到，民進黨對2026新北市長選戰，從上到下都全力助攻。立委（民）蘇巧慧：「民進黨是一個非常有制度的政黨，所以我們也會在初選，推出最好的人選，但初選之後，其實大家都會一起合作，初選之後大家就是一個隊伍，一起為台灣來努力。」

蘇巧慧先前就曾預告，備戰2026大選，會有最強教練團，看準時機出擊，不只有最強後盾父親蘇貞昌，讓蘇巧慧喊，要超越蘇貞昌時代，同樣有過"戰新北"經驗的前總統蔡英文，是否會成為，輔選兩大王牌，也受到關注，近來蘇巧慧更受到總統賴清德，副總統蕭美琴同台力挺，而另一邊，同樣也要角逐新北市長大位的新北市副市長劉和然，則是單兵作戰。





主持人：「新北市耶誕馬拉松接力賽，祝大家MerryChristmas。」天還沒亮就，劉和然現身新北市耶誕城路跑活動，儘管沒有大咖輔選陪同，但劉和然仍以副市長身分，把握每一個能接觸選民的機會。新北市副市長劉和然：「這也是第二屆，我知道大家也已經準備好了，摩拳擦掌。」角逐台灣人口第一大城，藍綠戰將摩拳擦掌，各自拚選戰。

