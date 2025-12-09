行政院長卓榮泰：只要能審總預算、韌性條例什麼都可以談 商總許舒博：工商界希望幫助朝野和解

行政院長卓榮泰談話提到朝野對立，商總理事長許舒博則回應，工商界希望幫助朝野和解（攝影／鄭國強）

「只要把中央政府總預算，把我們提出的強化防衛韌性特別條例、特別預算好好審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談。」行政院長卓榮泰9日受邀出席中華民國全國商業總會舉辦的「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」對媒體的第一個回應。

卓榮泰在商總對在野黨喊話，好好審什麼都可以談

中華民國全國商業總會今天在喜來登飯店舉辦「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博邀請行政院長卓榮泰及各部會首長如財政部長莊翠雲、農業部部長陳駿季、金管會主委彭金隆一同和業者開會，商總則提出65項意見尋求政策調整的共識。

卓榮泰指出，立法院最重要的兩件事情，一件是趕快審明年中央政府總預算，這是攸關全國人民能在明年讓中央政府順利施政、好好把國家發展、照顧，的一個最關鍵的一筆總預算。

「另外一筆，也是盡快審查我們強化防衛韌性的特別條例和特別預算，這兩件一件關係人民、一件關係到國家的主權和安全，但立法院卻是步步近逼，層層圍堵，提出許許多多現在大家不應該花那麼多時間來討論的預算。」他說。

商總理事長許舒博表示，商業可以扮演協調者角色

會中，卓榮泰談到財政收支劃分法指出，立法院提出再修正版財劃法，必須讓行政院明年中央政府總預算多舉債2600億元，明年總預算已經舉債3千多億，再舉債2600億，中央總舉債將達到5千億元，會違反公債法。

卓榮泰向現場企業主舉例說，就像各位擔任董事長，股東大會卻通過違法公司法、證交法的決議，能執行嗎？

曾擔任過立法委員、商總理事長許舒博則回應，業界也不樂見朝野對立，工商界希望在穩定與安定的環境成長，工商界希望幫助朝野和解，商界有能力扮演協調者的角色。會中商總提出涵蓋觀光旅宿、缺工及人力資源、數位轉型、環保及節能減碳、運輸物流及倉儲等10個面向、超過80個行業，共65項提案，總提案數為近年之最。

