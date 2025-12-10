「親中藝人」遭公廣集團封殺？文化部長回應了：親中是假議題！

記者施春美／台北報導

台灣藝人在中國發表的祖籍等言論，屢被轟「親中」，引發各界關注。國民黨立委葛如鈞今(10日)在立院委員會，詢問文化部長李遠對於此事的看法，李遠表示，「親中是個假議題！」文化部歡迎台灣藝人去中國發展，但台灣藝人不能發表「武統台灣」的言論，目前調查，還未發現藝人有支持「武統台灣」的言論。

今天立院教育文化委員會，由文化部進行「公廣集團的營運管理與預算績效」。葛如鈞詢問李遠對於許多台灣藝人發表自身祖籍後，被認為有「親中」之嫌。葛如鈞也因此詢問李遠的父親祖籍，李遠回答，其父於民國34年來台，祖籍為福建省，其父是「中國人」。

李遠並表示，親中是個假議題，文化部歡迎台灣藝人去中國發展。至於文化部對於藝人在中國發表的言論，有無隱形紅線及界線為何？李遠表示，目前已有《兩岸人民條例》規範，台灣藝人在中國不能發表任何「武統台灣」的言論，目前調查，尚無台灣藝人有此言論。

葛如鈞今並詢問，文化部所轄的公廣集團，會否不與外界所稱的親中藝人合作，公視、中央社、客家電視台代表均表示，不會因此有特殊考量或不同待遇。

