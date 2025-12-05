財劃法覆議案遭否決 行政院籲立院亡羊補牢：不會也不能執行違法的法案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院對再修版《財劃法》提出覆議，今（5）日在立法院會表決時，藍白再次俠人數優勢，否決覆議案。對此，行政院表示，窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

針對立法院上月14日三讀通過再修版財劃法，行政院會上月27日通過部分條文覆議案，理由包括立法程序悖離公開透明與討論原則、中央政府財政健全嚴重受衝擊、院版財劃法可解決問題。不過，今早在立法院會上，藍白俠人數優勢，以59:50票數再次退回覆議案。

行政院發言人李慧芝表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利；而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

據李慧芝轉述，行政院卓榮泰院長表示，真理越辯越明，不經過質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1%，超出《公共債務法》法定債限15%，政院無法違法編列預算；除此之外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝說，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案的覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立法院職權行使法以及刑法經判違憲，新版財劃法也的確因為公式錯誤導致345億無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

李慧芝指出，而這也是行政院期望立法院能夠邀請行政院卓榮泰說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等等，呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

