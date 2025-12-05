財劃法覆議案遭藍白否決 行政院：無法違法編列預算

立法院院會進行財政收支劃分法修正部分條文覆議案投票，藍白封殺。(記者方賓照攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會今天處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，遭藍白多數否決，行政院發言人李慧芝說，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利；而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

李慧芝轉述行政院長卓榮泰的說話，真理越辯越明，不經過質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1％，超出「公共債務法」法定債限15％，政院無法違法編列預算；除此之外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝指出，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案的覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立法院職權行使法以及刑法經判違憲，新版財劃法也的確因為公式錯誤導致345億元無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

李慧芝強調，這也是行政院期望立法院能夠邀請卓揆說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等。政院呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

