阿帕次阿帕次！蕭美琴、林國漳訪頭城安老院 隨音樂甩彩球畫面曝

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭礁溪「淇珍御果友善農場」關心當地金柑產業，而陪同的人則為民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳；活動結束後，兩人更前往探視物資超人李耀全，並參訪頭城聖方濟安老院，只見蕭美琴、林國漳與安老院的住民們一起手拿彩球，並隨著韓國洗腦歌曲「阿帕次（APT.）」舞動，相關畫面也隨之曝光。

蕭美琴近期勤走基層，且與同黨籍的縣市首長候選人同台，被外界認為在幫忙輔選意味濃厚；今天下午，蕭美琴與民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一同在礁溪「淇珍御果友善農場」同台，也受到各界矚目。

快新聞／阿帕次阿帕次！蕭美琴、林國漳訪頭城安老院 甩彩球畫面曝光

副總統蕭美琴（中）與民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳（右）參訪頭城聖方濟安老院。（圖／民視新聞翻攝）蕭美琴結束礁溪的行程後，先行前往探視物資超人李耀全先生，因今年9月參與花蓮光復鄉賑災期間，疑吸入帶菌粉塵致身體不適，經插管治療後已逐漸康復居家休養；蕭美琴除關心康復情形，也聆聽家屬分享當時救災狀況，同時感謝李耀全在重大災害中展現無私奉獻的精神，並祝福身體早日康復。



隨後，蕭美琴前往頭城聖方濟安老院參訪，在天主教白永恩神父社會福利基金會執行長鍾榕榕與神父卜魯士的陪同下參觀院區，與長輩們共同參與音樂律動課程，也收下長輩親手製作的聖誕卡片，並寫下祝福語掛在聖誕樹上，現場互動氣氛溫馨愉悅。包括行政院政務顧問林國漳、聖方濟安老院處長薛建志、神父卜魯士等亦出席是項活動。

