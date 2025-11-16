颱風假沒放到、雞排也沒吃到！「大氣系學生」爽約害500人白等 台大回應了

許多人今在台大傅鐘前等發放雞排，結果卻撲空。（翻攝黑特帝大臉書）

鳳凰颱風逼近前，有網友自稱是台大大氣系學生，在臉書匿名社團「黑特帝大」大膽預測台北會連續放兩天颱風假，並說若預測失準，就會在台大傅鐘前發放300份雞排和100份珍奶。隨著預測失敗，今（16日）有近500名民眾到場，卻遲遲等不到發文者，全數撲了個空。對此，台大回應，無從證實該帳號的真實身分，提醒外界勿輕信匿名訊息，調任何可能吸引大量民眾聚集的活動，事前都必須依程序申請並經審核。

台灣大學聲明全文：

近日網路社群出現自稱台灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，導致社會關注，校園內並出現人潮聚集。為釐清事實及維護校園秩序，台大說明如下。

一、關於發言者身份與代表性

相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

二、關於校園活動與人潮聚集

校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

