高雄月世界慘變「淒涼垃圾山」 環保局怒吼：垃圾從台南來的！下場曝

高雄月世界地景特殊，讓許多旅客踩點，不過如今卻驚爆變成「垃圾堆世界」！高雄環保局接獲檢舉，在燕巢區埤底巷周邊疑似有人倒家用垃圾，今（17）日派員調查後，發現這些破垃圾袋竟然來自隔壁鄰居「台南」，令人相當傻眼！

高雄月世界慘變「垃圾山」，環保局獲報便派員清理，發現垃圾源自台南等。（圖／高雄市環保局提供）

月世界山坡地堆滿垃圾！疑台南等地之不肖業者跨區傾倒

高雄市環保局指出，今日獲報後立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器後，發現這些破垃圾袋源自台南等地區，內容物多屬家庭垃圾；調查後發現，疑似是不肖業者傾倒於月世界山坡地。

根據Google Map上的地圖顯示，位於燕巢的月世界山坡地，2年前相當幽美且環境整潔，對比今日布滿垃圾，髒亂無比，讓人傻眼，也無法接受美麗的景緻被人為的私慾給破壞。

高雄月世界範圍從田寮區延伸至燕巢區，2年前的環境相當清幽。（圖／翻攝自Google Map）

月世界「惡地」美景慘變淒涼！高雄環保局：開罰！絕不寬貸

位於高雄的月世界景觀特殊，有獨特的「惡地」地形 （Badlands），由青灰色泥岩組成，由於泥岩質地軟弱、膠結性差且透水性低；經過長年累月的雨水與河水強烈侵蝕，地表形成一道道深邃的蝕溝、尖銳的稜脊和光禿的山頭，植被難以生長。這些泥岩地表帶有鹽分，在夜間會反射月光，更添一分淒涼荒漠之美，宛如置身於月球表面，因此獲得「月世界」的美稱，範圍從田寮區延伸至燕巢區。

環保局強調，在月世界山坡地隨意清倒垃圾的行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，絕不寬貸。

