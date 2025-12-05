歲末將近，有在使用 Spotify 或者 Apple Music 的人每年最期待的應該就是收看聆聽回顧吧！看看ㄧ整年的使用紀錄就會蠻有成就感的，這樣的體驗現在在 YouTube 也能擁有囉～YouTube 宣布今年首次在臺灣推出 YouTube Recap 2025 年度回顧，讓用戶能一鍵查看自己過去一年在平台上的觀看紀錄，一起跟著 Spac1 來看看你的 2025 Recap 有哪些有趣的數位足跡吧～

2025 YouTube Recap 台灣上線！快速回顧看片習慣與人格分析

跨裝置紀錄整合

YouTube Recap 最大亮點之一，是會將你在不同裝置上的觀看行為統一整合，無論你平常使用手機、平板、電腦或智慧電視，只要登入相同帳號，都會被納入分析資料中，開啟 YouTube 手機版時，Recap 就會自動跳出提醒，之後也能在手機或電腦的個人中心找到回顧入口，非常直覺～

觀看習慣總整理

除此之外，Recap 會依據你的過往觀看習慣，整理出最常看的主題分類，包括哪些類型影片最吸引你、你最常追蹤的創作者、頻道，這項整理能讓用戶更了解自己的數位娛樂偏好，像我就很驚訝原來自己一年花了這麼多時間在看貓咪的影片 XD 真的太療癒了啦！

趣味人格分析登場

本次台灣版 Recap 也加入了更具互動性的分析，例如依照使用者的觀看行為，分成像是創意點子王，或者喜歡刺激內容的冒險王以及偏愛正能量影片的小太陽等類型，沒想到我就是獲得了冒險王！這些人格類型不但增加趣味性，也讓回顧體驗更有代入感，獺友們是什麼類型的人格呢，快跟我分享～

音樂愛好全收錄

若你也經常使用 YouTube 或 YouTube Music 聽音樂，Recap 會同步整理最常的播放歌曲、最愛的藝人以及常聽的音樂風格，讓你的年度回顧不只停留在影片，更涵蓋你全年的娛樂生活

小結

總結來說～YouTube Recap 把過去一年的觀看軌跡、聽歌習慣與個人偏好打包成了專屬報告，希望之後有更多的平台提供這樣全新的回顧方式，每年都可以在年末透過 Recap 的方式回顧ㄧ整年，彷彿回到當時的心情和回憶！我自己好喜歡呢～獺友們也趕快打開 YouTube，看看你的 2025 年度回顧吧！

