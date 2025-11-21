3分鐘揪毒駕！ 新執法首日高雄首宗案件 騎士陽性反應

高雄市 / 綜合報導

「毒品唾液快篩試劑檢測」執法昨(20)日全面上路，當天晚上7點左右，在高雄市鳳山區大東一路、光遠路口，警方攔截到一名48歲的盧姓機車騎士，由於手部疑有施用毒品痕跡，當場實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現海洛因毒品陽性反應，而這也成為新執法 政策 上路後，第一宗快篩陽性的毒駕案。

員警VS.盧姓騎士說：「(你是車主嗎，你有證件嗎)。」員警將騎士攔下，一行人覺得怪怪的，將他團團包圍，認為有毒駕疑慮，馬上進行唾液快篩檢測。在嘴裡轉個幾圈後，等待結果出爐，最後呈現海洛因毒品陽性反應。

高雄市警鳳山分局偵查隊長林俊宏說：「騎士手部疑似有注射毒品痕跡，(唾液快篩檢測)結果呈現一級毒品陽性反應，並依法採集尿液送驗。」昨(20)日「毒品唾液快篩試劑檢測」執法全面上路，當晚7點多，在高雄鳳山區大東一路、光遠路口就出現全國首宗案例。

其實這個檢測，在採集完唾液後，大約3分鐘時間，結果出爐，包括海洛因、愷他命、嗎啡、依托咪酯等，通通無所遁形，而且準確率高達百分之96。民眾VS.記者說：「對社會危害也很(嚴)重，很大，這樣一翻就知道了。」

刑事局毒品查緝中心副大隊長鄭偉豪(11.20)說：「罰以3萬元以上，12萬元以下的罰鍰以外，同時也是移置保管車輛，還有吊扣駕照。」

毒駕案件不但害己又害人，光是今年1~9月共有5468件，比去年一整年多出1.5倍，新策略有效縮短檢測時間，避免傳統執法空窗期，現在首日就被員警篩出陽性反應，幸好即時攔阻，才能避免意外發生。

