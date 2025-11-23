70歲任達華突跌倒「敏捷翻滾一圈」 網讚：身手矯健

任達華近日出席活動被地毯絆倒。（示意圖／報系資料照）

現年70歲的香港影帝任達華活躍演藝圈數10年，已累積上百部代表作。22日任達華與老婆琦琦一同出席活動時，疑似因地毯太滑不小心跌倒，讓現場來賓嚇了一跳，不過任達華當下的敏捷反應，也讓讓大批網友大讚「跌得好有型」。

任達華跌倒後立即翻滾卸力，起身後比YA笑說「沒事」。（圖／翻攝自微博）

任達華22日與老婆琦琦在香港出席活動時，一出場就不小心滑倒，整個人往前撲倒，連眼鏡都被甩出去，不過任達華立刻用左手支撐地面，接著順勢翻滾、單膝跪地後，再迅速起立，整套動作3秒內就完成，反應相當迅速，任達華站穩後還立刻比出YA手勢，笑說「沒事」，態度相當從容。

事後，任達華受訪時表示自己沒有大礙，「因為我對地毯有一種情懷，地毯帶給我溫暖。我特別喜歡這個藍色，這個藍跟海港一樣漂亮，用這種方式出場還滿特別的，哈哈」。任達華工作室也發布聲明，表示任達華只有膝蓋輕微擦傷，隔日的行程照常進行。

對此，許多網友看到影片後紛紛大讚「華叔這身手，年輕時絕對是武俠高手轉世，不過還是要保重身體」、「倒起身動作絲滑，專業素養盡顯」、「還有旋轉緩衝，專業」、「任達華老師身手矯健」、「不愧是華哥」。

