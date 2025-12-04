70歲老翁糞便潛血後未追蹤！8 年後竟變癌 堵塞全腸道了
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】七旬老翁曾在八年前國民健康署提供的大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，隨後接受大腸鏡檢查，當時雖發現瘜肉，但因檢查過程不適而中途放棄，並未及時處理。未料八年後，老翁出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上。家人憂心之下陪同他至雲林基督教醫院就醫，經舒眠大腸鏡檢查，結果顯示大腸有異常病灶，經評估需手術治療。
為讓父親手術過程減少疼痛、恢復更快，女兒選擇轉至彰基醫學中心接受治療。大腸直腸外科主任張譽耀醫師表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，後採用單孔達文西機械手臂SP系統手術。手術順利完成，老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期。
糞便潛血篩檢可早期發現大腸癌 提早治療避免惡化
張譽耀主任提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。彰基醫學中心每年收治相當多經外院檢出的大腸癌患者，約有三成個案是在院外篩檢後轉介來本院治療。未來，也將持續強化篩檢宣導與精準手術發展，期盼守護更多中部地區民眾的健康。
單孔達文西SP系統 減少出血及縮短住院時間
彰基總院長陳穆寬教授也曾使用單孔達文西SP系統，完成兩例頭頸癌的手術，他分享道：「都是完全無疤痕手術，不但兼顧外觀與功能，也讓病人術後出血少、住院時間短。」這套設備在狹小空間中操作特別有優勢，而因為是從自然孔進行手術，病人術後的臉部外觀完全看不到開刀痕跡。
達文西多孔與SP單孔互補運用 打造個人化微創治療
達文西多孔系統與SP單孔系統，可依不同疾病特性選擇最合適的機器人手術方式。張譽耀主任說明，達文西手術具備高解析3D視野與靈活精密的機械手臂，可減少傷口與疼痛。多孔系統操作範圍廣，但腹壁仍需數個小切口；SP單孔系統則將傷口減少到只需一個，更適合年長或希望減少不適的患者。達文西多孔系統與SP單孔系統能針對不同手術需求互補運用，為病人量身打造更精準、個人化的微創治療。
