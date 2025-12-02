Amazon Bedrock迎來最大規模擴充：新增Mistral Large 3、Gemma 3與OpenAI gpt-oss等18款AI模型

在re:Invent 2025大會期間，AWS宣布對其生成式AI服務平台Amazon Bedrock進行至今最大規模的AI模型擴充，一口氣新增18款開放權重 (open weight) 模型。此外，針對雲端資安防護，AWS也同步升級Amazon GuardDuty與AWS Security Hub，透過AI技術強化威脅偵測與風險關聯分析能力。

▲Amazon Bedrock迎來最大規模AI模型陣容擴充

Amazon Bedrock納入Mistral Large 3、Gemma 3，甚至包含OpenAI工具與全新自建Amazon Nova 2系列模型

此次Amazon Bedrock的更新強化其作為「模型超市」定位，讓企業能靈活選擇、切換使用最適合的AI模型，而無需重寫程式編碼。而此次新增的18款AI模型陣容如下：

廣告 廣告

• Mistral AI：首發推出Mistral Large 3，這是Mistral AI最先進的開放權重模型，針對長文本、多模態與指令可靠性進行最佳化，另外也包含主打緊湊型通用AI應用的Ministral 3系列，分別提供30億、80億與140億個參數規模版本。

▲Mistral AI最先進的開放權重模型Mistral Large 3、Mistral 3系列登上Amazon Bedrock

• 主流熱門AI模型：增加包含Google Gemma 3、MiniMax M2、NVIDIA Nemotron等。

• OpenAI：加入OpenAI的開放權重語言模型gpt-oss Safeguard。

• Amazon Nova 2：此次同時加入AWS自有Nova 2系列模型，包含Lite、Pro、Sonic在內版本，強調在推理、多模態處理與對話AI上提供領先業界模型的性價比，此外更推出能以單一模型執行多模態推論與影像生成功能的Amazon Nova 2 Omni，並且從即日起透過AWS服務平台提供預覽使用。

為了讓企業更靈活運用這些模型，AWS還推出名為Nova Forge、首創「開放訓練」 (open training)的客製化功能，允許組織存取預訓練模型檢查點，並且結合專有數據進行微調。

同時，Nova Act則在瀏覽器UI介面的自動化工作流程實現具突破性的90%可靠性，目前已獲Reddit與Hertz等客戶採用。

AgentCore升級：賦予AI代理「記憶」與「策略」

在構建AI代理 (AI Agents) 方面，Amazon Bedrock AgentCore釋出多項預覽功能，協助開發者打造更接近生產就緒 (production-ready) 的代理服務：

• 策略 (Policy)：允許團隊使用自然語言為代理的行動設定清晰邊界。

• 評估 (Evaluations)：提供13種預建評估器，持續監控代理行為的正確性與安全性。

• 記憶 (Memory)：引入新的情節功能，讓代理服務能從過去的經驗中學習，藉此變得越來越聰明。

▲Amazon Bedrock AgentCore釋出多項預覽功能，協助開發者打造更接近生產就緒 (production-ready) 的代理服務

攜手Adobe、Sony與WRITER，深化垂直領域應用

在此次展示中，AWS也透過不同業者展示其基礎設施如何實現賦能：

• Adobe：雙方宣布將重塑創意與行銷流程，透過Adobe Firefly的文生圖與文生影模型，目前已經藉由AWS EC2 P5與P6實例上進行訓練。此外，Adobe也正在探索利用Amazon Bedrock AgentCore加速其產品中的自主代理執行能力。

• Sony：利用AWS打造了兩大平台，其中包含服務5.7萬名Sony員工的內部企業AI平台 (由Amazon Bedrock AgentCore驅動)，以及連接電子產品、PlayStation遊戲主機與影音內容的Sony Engagement Platform，後者更透過建構在AWS平台上的Sony Data Ocean處理來自超過500個來源的數據內容，深化粉絲線上連結互動。

• WRITER：這家企業AI技術供應商與Amazon Bedrock平台整合，使其客戶能在WRITER平台內直接存取Amazon Bedrock收錄模型。WRITER更推出了新的「代理監督套件」 (agent supervision suite)，作為企業AI的控制中心，提供詳細監控與集中審核工作流，解決企業擴展AI代理時最擔心的信任問題。

▲Sony強調藉由AWS平台強化其以「感動」 (Kando)為何新的產品服務策略佈局

▲Adobe正在探索利用Amazon Bedrock AgentCore加速其產品中的自主代理執行能力

GuardDuty延伸威脅偵測加入支援Amazon EC2與ECS

在資安方面，Amazon GuardDuty Extended Threat Detection功能目前正式擴展支援Amazon EC2與Amazon ECS環境。

過去該功能主要針對IAM、Amazon S3與EKS提供，目前則進一步覆蓋虛擬機與容器工作負載。GuardDuty利用在AWS規模訓練的AI與機器學習模型，能將異常程序建立、持久化侵入嘗試 (persistence attempts) 或挖礦行為等零散訊號，關聯為單一的高嚴重性事件，並且對應至MITRE ATT&CK框架，協助資安團隊加快攻擊事件回應速度。

Security Hub正式版提供近即時威脅關聯

此外，AWS Security Hub的新功能也宣布進入正式版 (Generally Available)。該服務現在提供「近即時」 (near real-time)的風險分析，能自動關聯來自 GuardDuty、Amazon Inspector、Macie等不同工具的訊號。

透過增強的視覺化圖表與歷史洞察，Security Hub能協助企業識別潛在的攻擊路徑，理解威脅、漏洞與錯誤配置如何串聯成風險，進而快速排列處理優先順序，解決多資安工具管理複雜的痛點。

更多Mashdigi.com報導：

三星三折旗艦手機Galaxy Z TriFold發表，10 吋大螢幕及3.9mm厚度、台灣確定引進

MassRobotics攜手AWS、NVIDIA擴大「實體AI」獎學金，入選新創可獲20萬美元雲端額度

AWS Transform導入代理式AI新功能，標榜能讓任何程式碼與應用程式現代化、解決「技術債」問題