F4上海巡演三缺一？ 演唱會名稱藏玄機

F4將於12月在上海舉辦演唱會，啟動F☆FOREVER 恒星之城巡演，但朱孝天（右一）不會出現。（相信音樂提供）

F4上海演唱會確定少一咖？近日，大陸售票系統公布F4《F☆FOREVER恒星之城巡迴演唱會》上海站消息，將於12月19日至22日舉行。宣傳海報上僅見言承旭、周渝民與吳建豪三人，文案也未出現朱孝天的名字，先前有傳聞稱朱孝天因劇透F4復出計劃而被排除，如今看來並非空穴來風。

網路流傳《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會審核資料，12月19到22日在上海舉辦。（翻攝澎湃新聞微博）

大陸售票單位的宣傳內容只提言承旭、周渝民與吳建豪三人。（網路圖片）

據流傳的一份大陸涉外演出活動審核文件顯示，上海站將於上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉行，該場館可容納萬名觀眾，4天演出預計吸引超過4萬歌迷入場。另一份演出人員名單共有26人，但姓名打馬賽克，無法確認F4是否全員上場；售票單位宣傳文案也僅寫「言承旭、周渝民、吳建豪將在梅賽德斯-奔馳文化中心開唱」。演唱會名稱「F☆FOREVER」不見「F4」數字，也或許暗示此次不再全員出席。

朱孝天疑因「嘴快」洩漏F4復出進度而無緣參與這次復出計劃。（翻攝朱孝天微博）

吳建豪昨（23日）在社群的限動似乎預告上海演唱會已在緊鑼密鼓準備中。（截圖自吳建豪IG）

回顧去年，F4曾在五月天大巨蛋演唱會上驚喜合體，引發一波回憶殺；在北京鳥巢二度登場也吸引眾多關注，令粉絲期待再度復出。朱孝天曾在直播中透露，F4確實有復出計劃，並已錄製兩首新歌，但疑似因「嘴快」無緣參與此次巡演。另一方面，五月天阿信親自操刀F4新歌，是否會在12月上海演唱會首唱，也成為粉絲矚目的焦點。

