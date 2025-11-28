Google Maps針對Pixel 10系列推出導航「省電模式」，鎖定畫面轉單色顯示、續航力最多增加4小時
Google稍早針對旗下Pixel 10系列 (包含Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL與Pixel 10 Pro Fold)釋出一項實用的Google Maps更新。這項功能最初於11月的Pixel Drop中預告，此次則是正式推出「導航省電模式」 (Power-saving mode)，將透過簡化導航介面，讓長途駕駛的使用者能保留更多的電力續航。
按下電源鍵即啟動，介面轉為單色高對比
根據Google說明，此功能目前僅支援直向 (portrait) 顯示模式，並且運作於鎖定畫面之上。當使用者正在使用 Google Maps 進行導航時，若按下電源鍵關閉螢幕，系統不會完全變黑，而是會切換至一個更為簡潔的單色 (monochrome) 介面。
這個新介面看起來有點類似Uber App的深色地圖模式，螢幕在省電模式下僅會保留地圖圖層，並且只顯示旅程的關鍵資訊，例如下一個轉彎提示與預計抵達時間。至於當前車速等次要資訊則會被隱藏，不過使用者仍可透過向下滑動來查看通知中心。
若使用者輕觸螢幕或再次按下電源鍵，Google Maps便會立即恢復至標準的全彩導航介面。此外，當抵達目的地時，省電模式也會自動關閉。
續航增4小時，減少駕駛分心
Google宣稱，透過降低螢幕功耗與簡化渲染資訊，此模式最高可為Pixel 10延長達4小時的電池續航力。這對於長途駕駛卻剛好車充損壞，或是不想讓手機在儀表板上持續發熱的使用者來說，將帶來不少好處，而更精簡的介面或許也能在一定程度上減少駕駛分心。
目前此功能似乎透過伺服器端更新預設為開啟狀態，若使用者不習慣，則可進入 Google Maps 設定中的「導航 > 駕駛選項」手動關閉。
較為可惜的是，目前此功能似乎僅限於Pixel 10系列獨享，Google尚未確認是否會下放至舊款Pixel或其他Android裝置，也未透露未來是否會將此簡潔介面導入 Android Auto。
