Instagram終於讓用戶自行「調教」演算法，推出「Your Algorithm」功能讓AI推薦更懂你

Instagram宣布推出一項名為「Your Algorithm」 (你的演算法)的新功能，首度允許使用者直接查看、控制演算法推薦的主題。這項功能類似TikTok現有的個人化設定，主要透過AI技術讓內容推薦更符合使用者當下的興趣。

針對Reels優先開放，三大功能奪回主控權

Instagram在官方部落格中表示：「隨著你的興趣隨時間演變，我們希望提供更有意義的方式來控制你所看到的內容」。

這項新功能目前將先針對Reels (短影音)頁面開放，未來則計畫擴展至「探索」 (Explore)及App中的其他區塊。使用者只需點擊Reels頁面右上角的圖示 (兩條線配上愛心)，即可進入「Your Algorithm」設定介面，主要具備以下功能：

• 查看熱門興趣 (See your top interests)：系統會直接顯示Instagram演算法目前判定你「最感興趣」的主題摘要。

• 微調偏好 (Tune your preferences)：使用者可以輸入特定主題關鍵字，明確告知系統希望看到「更多」或「更少」相關內容，Reels的推薦內容將會隨之調整。

• 分享你的演算法 (Share your algorithm)：如果你願意，還可以將這些興趣標籤分享到限時動態 (Story)，讓朋友和追蹤者知道你最近都在關注什麼。

AI雙面刃：更精準推薦 vs. 生成內容爭議

值得注意的是，這項功能背後依然是由AI所驅動。這也反映了Meta近期積極將AI導入旗下各平台的發展策略。

不過，就在此功能推出的前一天，Instagram才剛被外媒發現利用大型語言模型 (LLM) 擅自為用戶貼文生成聳動且不準確的「農場標題」以利SEO搜尋，引發部分用戶不滿。雖然「Your Algorithm」的出發點是讓用戶擁有更多控制權，但在Meta極力推動AI化的過程中，如何平衡便利性與用戶感受仍是挑戰。

目前「Your Algorithm」功能即日起先在美國地區上線，後續將陸續推廣至其他市場。

