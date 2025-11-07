ITF旅展「國家風景區旅遊亮點館」開幕 好禮大放送
ITF台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館一館登場。交通部觀光署集結全台13個國家風景區管理處，設立「國家風景區旅遊亮點館」（攤位號碼：N1625），以「北回啟程 微笑遊台灣」為主題，展現台灣山海地景與人文旅遊的多元面貌，打造一個匯聚國家風景區核心資源的旅遊展示平台。
今日開幕儀式由觀光署陳玉秀署長、臺灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長等貴賓、13個國家風景區管理處、金門縣政府許績鑫處長以及區域觀光圈的合作夥伴共同見證，正式啟動為期4天的展覽活動。
陳玉秀表示，行政院會通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，是接下來國家四年新政策，要落實完成的目標，從另一個視角看見台灣，在北回歸線所經過的22個國家中，台灣是唯一擁有最高海拔、最多樣生態系特色與最多樣地理景觀的高山島嶼。無論是在高山還是海洋，豐富的生態與植物多樣性，放眼國際上也鮮有其他國家能比擬。因此，這正是台灣可以驕傲地向世界提出來對話的地方。旅行真正的魅力在於回到地方，這才是旅行的開始。今年ITF的主題「相信旅行的力量」，應多推廣國旅，同時也邀請更多國際人士來到台灣。
本次「國家風景區旅遊亮點館」整合各風景區與地方觀光圈資源，集中展示旅遊成果與產業合作案例，展現國家風景區跨域整合與創新推動成效，提升國內外旅遊市場能見度與競爭力。
觀光署表示，展館以「北回之巔」、「微笑南灣」、「珍珠亮點」及「區域觀光圈」4大策展主軸，結合自然景觀、文化資產及區域特色，串連跨區域觀光路線，推動區域間產業鏈結與旅遊資源共享。透過各管理處多年來的旅遊亮點計畫，展現自然生態保育與文化傳承的實務成果，並結合數位創新技術，創造在地與國際市場均具吸引力的旅遊模式。
展館設計結合場景布置與科技互動裝置，參觀者可透過動態展示、線上問答及趣味互動，更深入了解各風景區的旅遊策略與亮點發展。展場內容涵蓋食、宿、遊、購、行等多元旅遊產品與服務，提供一站式體驗，促進業者與消費者之間的直接交流與合作。同時也與1樓台灣館進行串聯，只要進行四個闖關遊戲，即可獲得由各管理處提供的限量地方伴手禮。另外只要在4樓攤位購買滿399元商品，即可玩扭蛋一次，扭蛋通通有獎，最大獎有陽明山天籟溫泉渡假酒店住宿券一張。
展館內13個國家風景區管理處及合作觀光圈將推出豐富的特色遊程及活動資訊，搭建觀光產業供需對接平台，促進地方觀光產業鏈整合與升級。現場並安排「微笑營業中」在地商家分享會、「旅人的島嶼手札」專題講座，以及「微笑IN台灣」互動遊戲、DIY手作體驗與集點活動，增強參觀體驗與產業推廣效果。
觀光署誠摯邀請民眾把握本次旅展機會，從北回歸線出發，深入了解臺灣多樣化的國家風景區資源與觀光產業生態，共同推動台灣旅遊發展新契機。
