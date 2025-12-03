Android 16第二波更新釋出，導入AI通知摘要、家長監護與防詐騙、強化無障礙體驗
繼今年6月釋出正式版本後，Google稍早針對Android 16作業系統釋出第二次重大更新。此次更新為Pixel裝置帶來了多項AI驅動的新功能，更趕在「國際身心障礙者日」前夕，大幅強化了系統的無障礙體驗。
AI整理通知、防詐騙再進化
這次更新的亮點之一，是加入類似Apple Intelligence的「AI通知摘要」 (AI-powered notification summaries)。系統能利用裝置端AI自動濃縮冗長的訊息與群組對話，讓使用者一眼掌握重點。
此外，「通知收納」 (Notification organizer)功能則會自動將新聞、促銷等非優先層級通知內容進行靜音、歸類，減少對用戶的干擾。
在安全方面，Google訊息現在能主動過濾陌生號碼發出的群組邀請，並且提供一鍵封鎖回報功能。畫圈搜尋 (Circle to Search)也新增了防詐騙功能，用戶只需圈選可疑訊息，AI便會分析是否涉及詐騙，並且提供相關建議。
介面客製化：自訂圖示形狀、強制深色模式
Android 16也進一步開放了介面自訂權限。使用者現在可以更改主畫面圖示的形狀 (如方形、圓拱形等)，系統也能強制為所有App生成主題圖示 (Themed Icons)，解決了過去圖示風格不統一的問題。
此外，新的「擴展深色模式」 (Expanded dark theme)能強制將未支援深色模式的App轉為深色介面顯示，藉此提高護眼效果與節省電力。而家長監護功能也被整合至設定中，方便家長直接管理孩子的螢幕時間與App使用權限。
無障礙大升級：Gemini語音輸入、滑鼠自動點擊
配合國際身心障礙者日，Google在Android 16增加一系列輔助功能：
• TalkBack結合Gemini：透過Gemini的理解能力，使用者能以自然語言 (如「把星期一改成星期二」) 進行語音輸入與編輯，甚至要求AI縮短訊息內容。
• Guided Frame (引導入鏡)升級：Pixel相機的語音引導現在能更詳細地描述場景，並且可在偵測到臉孔時發出提示，協助視障朋友拍照。
• AutoClick (自動點擊)：針對使用滑鼠操作Android的用戶，此次更新新增游標停留自動點擊功能，並且支援自訂點擊類型，減少肢體負擔。
• Expressive Captions (生動字幕)： 系統字幕現在能標示說話者的情緒 (如「快樂」、「悲傷」) 及環境音效，讓聽障朋友更能感受影片氛圍。
• Call Reason (通話原因)：目前此功能處於Beta測試階段，可允許用戶在撥打電話時標註「緊急」，讓對方即使未接也能在紀錄中看到此標記。
目前這些功能將優先提供給符合資格的Pixel裝置更新，隨後將陸續推展至更廣泛的Android生態系。
