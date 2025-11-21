何豪傑劇中被捆綁！ 全程腹部撐起掙扎動作

何豪傑在《好運來》最新劇情中慘遭綁架與重擊，驚險畫面讓觀眾看得心驚膽跳。他在戲裡飾演的「飛宏」被克帆（曾子益 飾）綑綁、拖行、毆打，連環苦難讓角色陷入生死關頭，也讓何豪傑在拍攝現場吃盡苦頭。

何豪傑全程被曾子益綁、強忍劇痛飆戲。（圖／民視）

他透露，被綑綁時因手腳無法施力，只能靠腹部力量撐起掙扎動作，「整場戲都像在不停做捲腹」，拍完整個腹肌直接酸到爆。外景拍攝時更遇到令人哭笑不得的意外──臉上的血漿與特效妝混著「枇杷膏質地」的材料，引來大批蒼蠅直接停在他臉上「偷吃」，讓他在飾演驚恐戲時還得同時抵擋蒼蠅，超級崩潰。

飾演麗芬的楚宣近期戲份情緒張力滿載，她坦言：「這幾天的戲都讓我哭到心痛。」其中飛宏為保護麗芬、把她藏進櫃子裡的生死離別橋段，更被許多觀眾視為高虐片段。何豪傑也說，他關上櫃門時其實是含著眼淚，但因為角度出現陰影，淚水沒能被拍到；他原想再拍一次卻因天色將暗無法重來，讓他覺得有些可惜。

隨著飛宏被送醫搶救、麗芬成了關鍵目擊者，只記得「凶手拿石頭打飛宏」，卻尚未認出真正的黑手。克帆是否能順利脫身？飛宏能否平安度過危機？楚宣也預告後續劇情會一路飆升，更加刺激，請觀眾務必持續鎖定發展。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

