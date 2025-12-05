侯友宜主持板二運動中心上梁 打造新北首座一級能效綠建築

248251205a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜昨（4）日主持板橋第二國民運動中心興建工程的上梁典禮，標誌著主體結構鋼構已順利完成。侯友宜於典禮中祈求工程一切順利，並勉勵施工團隊在確保最高安全標準的前提下，戮力邁向115年10月完工啟用的目標，藉此提供市民更完善、便利的場館設施，積極打造新北成為全民運動之城。

侯友宜表示，自他今年2月視察板橋第二運動中心以來，工程進度持續穩定推進。此次上梁典禮代表主要結構已達成階段性里程碑。他強調，市府團隊將持續秉持高標準，確保工程品質及實用性，未來讓板橋東區的市民能夠就近享受優質的運動環境。新北市目前營運中的國民運動中心數量已達16座，為全台之冠，顯示市府對市民運動空間的高度重視。

侯友宜提到，位於光復高中校區內的板橋第二運動中心，將特別設立專業級自由車訓練室，期望能培育出更多優秀的運動選手。此外，市府未來也將規劃多元化的運動課程與活動，鼓勵各年齡層市民踴躍參與，將運動融入日常生活，促進全民健康。

工務局長馮兆麟指出，工程總經費達12億6千萬餘元，目前已完成主體結構作業，進度微幅超前。為響應市府2050淨零排放目標，板橋第二運動中心將被打造為新北市首座獲得一級能效認證的國民運動中心，透過公有建築物帶頭減碳，為永續低碳環境貢獻心力。新工處長簡必琦補充，工程除注重施工品質與效率外，同時也嚴格顧及工地安全及工區周邊的環境維護。

馮兆麟進一步說明，場館規劃興建地下1層、地上9層，設施豐富多元，包含游泳池、健身房、飛輪教室、綜合球場、羽球場及自由車訓練室等。地下層則規劃有65部汽車停車位及86部機車停車位，確保市民使用便利性。新工處將配合營運單位的事先準備作業，力拚明年10月完工後即能啟用。

照片來源：新北市政府提供

【文章轉載請註明出處】