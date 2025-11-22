全新景點！首座國家檔案館今正式開館

▲首座國家檔案館今（22）日正式開館。（圖／國家檔案館）

[NOWnews今日新聞] 我國首座國家檔案館今（22）日正式開館，國家發展委員會副主任委員彭立沛表示，館內除有檔案保存、修復及技術研發等專業場域，亦開放大眾藉由展廳、國家檔案閱覽中心及兒童體驗室認識與近用檔案，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」。



每年11月為我國檔案月，適逢國家檔案館正式開館，國家發展委員會檔案管理局今日舉辦盛大的「開館嘉年華」，推出富含檔案元素的闖關遊戲、手作體驗、文創市集與吉祥物阿凱將見面會等精彩活動，吸引近萬人來訪，共同慶祝我國檔案發展的重要里程碑。

彭立沛致詞表示，這座國家級的檔案館，是政府重要公共建設，展現維護與公開國家智慧資產長期努力的重要成果；今(114)年9月2日起試營運，並於11月17日由總統主持開幕典禮，已吸引超過20萬人次來館，感謝全民的熱情支持，今天迎來正式開館，象徵政府對歷史保存及資訊公開的承諾，讓國家知識體系更臻完備，也延續屬於這片土地的記憶與故事。彭立沛進一步指出，國家檔案館典存各媒體類型檔案，透過便捷應用與展示加值，讓檔案中的時代故事得以跨越世代，成為全民共同記憶，館內各項服務結合教育、人文與休憩功能，將成為全民學習與交流場域。未來，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，實現資訊透明與開放政府的理念，誠摯邀請國人與國際友人走入國家檔案館，共同探索歷史、觸摸記憶，攜手見證臺灣的歷史發展。



檔案局長林秋燕說明，國家檔案館的落成，要感謝各級主管機關、歷任長官與各界夥伴的長期支持，以及檔案局全體同仁的承先啟後與堅持不懈。今天也是檔案局邁向25歲的日子，回顧從制度建立與專業發展，到創新應用與跨域推廣，近年更成功加入3個國際組織，為今日開館奠定堅實基礎。林局長表示，新館為智慧鑽石級綠建築，3/4基地採開放生態園區，兼具服務、典藏與行政功能，導入數位與智慧科技管理，輔以OT方式營運文創與輕食咖啡廳，打造多元服務場域，並定名檔案館路、設置智能候車亭與YouBike站點，以及機捷A9站至館區免費接駁服務，提升友善便捷性。

林秋燕強調，新館不僅是典藏國家記憶的「時光之境」，更是啟發明日的「未來之境」，今後將持續強化館藏質量、智慧管理與加值開放，讓檔案成為傳承歷史記憶與啟發未來創見的重要支撐。

此外，檔案月今年邁入第8屆，有40個機關參與串聯活動，8屆累計全國各地展開594場次活動，吸引超過154萬人次參與。林秋燕特別感謝8個機關今日不辭遠來，熱情到場設攤響應檔案文創市集，透過互動遊戲、手作體驗、文創市集等活動，讓更多民眾認識檔案價值，共同為開館嘉年華增色。



國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至週六9時至17時開放，週日、週一、國定假日及春節連續假期休館。

