全新景點！首座國家檔案館今正式開館
[NOWnews今日新聞] 我國首座國家檔案館今（22）日正式開館，國家發展委員會副主任委員彭立沛表示，館內除有檔案保存、修復及技術研發等專業場域，亦開放大眾藉由展廳、國家檔案閱覽中心及兒童體驗室認識與近用檔案，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」。
每年11月為我國檔案月，適逢國家檔案館正式開館，國家發展委員會檔案管理局今日舉辦盛大的「開館嘉年華」，推出富含檔案元素的闖關遊戲、手作體驗、文創市集與吉祥物阿凱將見面會等精彩活動，吸引近萬人來訪，共同慶祝我國檔案發展的重要里程碑。
彭立沛致詞表示，這座國家級的檔案館，是政府重要公共建設，展現維護與公開國家智慧資產長期努力的重要成果；今(114)年9月2日起試營運，並於11月17日由總統主持開幕典禮，已吸引超過20萬人次來館，感謝全民的熱情支持，今天迎來正式開館，象徵政府對歷史保存及資訊公開的承諾，讓國家知識體系更臻完備，也延續屬於這片土地的記憶與故事。彭立沛進一步指出，國家檔案館典存各媒體類型檔案，透過便捷應用與展示加值，讓檔案中的時代故事得以跨越世代，成為全民共同記憶，館內各項服務結合教育、人文與休憩功能，將成為全民學習與交流場域。未來，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，實現資訊透明與開放政府的理念，誠摯邀請國人與國際友人走入國家檔案館，共同探索歷史、觸摸記憶，攜手見證臺灣的歷史發展。
檔案局長林秋燕說明，國家檔案館的落成，要感謝各級主管機關、歷任長官與各界夥伴的長期支持，以及檔案局全體同仁的承先啟後與堅持不懈。今天也是檔案局邁向25歲的日子，回顧從制度建立與專業發展，到創新應用與跨域推廣，近年更成功加入3個國際組織，為今日開館奠定堅實基礎。林局長表示，新館為智慧鑽石級綠建築，3/4基地採開放生態園區，兼具服務、典藏與行政功能，導入數位與智慧科技管理，輔以OT方式營運文創與輕食咖啡廳，打造多元服務場域，並定名檔案館路、設置智能候車亭與YouBike站點，以及機捷A9站至館區免費接駁服務，提升友善便捷性。
林秋燕強調，新館不僅是典藏國家記憶的「時光之境」，更是啟發明日的「未來之境」，今後將持續強化館藏質量、智慧管理與加值開放，讓檔案成為傳承歷史記憶與啟發未來創見的重要支撐。
此外，檔案月今年邁入第8屆，有40個機關參與串聯活動，8屆累計全國各地展開594場次活動，吸引超過154萬人次參與。林秋燕特別感謝8個機關今日不辭遠來，熱情到場設攤響應檔案文創市集，透過互動遊戲、手作體驗、文創市集等活動，讓更多民眾認識檔案價值，共同為開館嘉年華增色。
國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至週六9時至17時開放，週日、週一、國定假日及春節連續假期休館。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
從解嚴令到張忠謀建言都展出 國家檔案館試營運首月破10萬人
國家檔案館試營運！9點開館前就門口大排長龍 首日湧近3000人潮
AI算力中心列入！國發會：民間投資2025至2028年目標6800億
其他人也在看
竹縣2026年消防形象宣導月曆發表 陳見賢感謝消防員不分晝夜付出
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府消防局推出2026年消防形象宣導月曆，今（22）日正式於遠東百貨互傳媒 ・ 14 小時前
大愛善舉堅強後盾 樹林濟安宮再捐水箱車、救護車
【民眾新聞葉柏成新北報導】為感恩樹林濟安宮再度捐贈價值 600萬元的濟安宮保生大帝5號消防水箱車，與智鈞興業有 […]民眾日報 ・ 16 小時前
島心共創中區地方創生節登場 集結5縣市團隊成果
中部中心/ 吳璽璸 台中報導國家發展委員會，創生中區輔導中心，今天（21日）在臺中文化資產園區舉辦「中區地方創生節成果展」。以「島心共創」為主題，集結中部五縣市團隊，展現地方創生「以人為核心、由心出發」的推動精神。民視 ・ 1 天前
怎麼看政院版《財劃法》？張善政：中央和地方需共同討論
行政院近日提出《財劃法》修正草案，引發關注。桃園市長張善政今天（22日）出席「202富岡鐵道藝術生活節」被問及此事時表示，行政院願意提出版本是正面的一步，但內容需要地方與中央共同討論，試算金額公布後，各界才能更放心並檢討改進。中天新聞網 ・ 16 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 18 小時前
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走EBC東森新聞 ・ 16 小時前
防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部一一三年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部在臺北車站舉行頒獎典禮，新北市政府由消防局陳崇岳局長代表領獎，此次除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里賴宗福里長與三芝區古庄里葉秋蓮里長則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市政府進行企業防災合作的信義房屋股份有限公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。新北市自一一二年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。新北市已有三百二十八處防災社區及七十九處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達五百九十二家，防災士人數一萬四千三百九十二人，各項成果皆居全國之冠。市府也積 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
小貨車輪胎變「血滴子」！ 飛砸遊覽車釀4車追撞1死
小貨車輪胎變「血滴子」！ 飛砸遊覽車釀4車追撞1死EBC東森新聞 ・ 15 小時前
柯佳嬿結婚8年認為「戀愛黏在一起」有毒！曝心聲：親密關係需適當距離
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（21日）舉行《如果我不曾見過太陽》「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈，今（22日）也釋出二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐 飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台北人久等了！「2大人氣Buffet」年底回歸 不到700元爽爽吃
台北市老饕注意！饗賓集團旗下2大人氣Buffet「朵頤餐廳Doricious」、「果然匯」將進駐新光三越台北站前店，新光三越證實2大品牌最快年底前在13樓登場，饗賓集團也證實2大品牌預計年底前開幕，朵頤主打海陸主餐千元有找，還能享用沙拉、熟食、甜點，果然匯將成為北車素食愛好者的新選擇。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北副市長：雙城論壇預計12月下旬舉行
台北市副市長林奕華受詢時證實，上海臺北城市論壇（雙城論壇）預計將於12月下旬舉行，並稱上海主辦方剛赴台協商。中時財經即時 ・ 16 小時前
9歲董宥岑「西市場的風」 奪台南文學獎優選
（中央社記者張榮祥台南22日電）第五屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十五屆台南文學獎，今天在台南市立圖書館新總館頒獎；年僅9歲董宥岑以「西市場的風」奪得台南文學獎小品文優選，是本屆最年輕得主。中央社 ・ 17 小時前
從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。自由時報 ・ 16 小時前
遭AI變造「低調赴中」！王世堅突發聲明：大家別上當！自己沒抖音、YT
由於AI變造技術越來越發達，使得許多政治人物也遭受禍害，其中民進黨立委王世堅遭人變造後，拍攝影片聲稱前往中國，稍早「本尊」在臉書疾呼民眾千萬不要上當，且他也不用抖音、YouTube等社群平台，希望大家要看清楚。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
大陸地區不是外國！ 學者批內政部：不得自行修改國家範圍
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，她因無法放棄大陸國籍，在8月1日被依《國籍法》解職後，向花蓮縣府提起訴願成功。中正大學教授羅世宏認為，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義！中時新聞網 ・ 16 小時前
G20南非峰會：特朗普習近平缺席，梅爾茨挑大梁？
特朗普和習近平均缺席G20南非峰會，普京因被指控戰爭罪不能到場，梅爾茨仍有信心推動多邊主義。歐洲理事會主席科斯塔還在會上召集多國領導人就結束烏克蘭戰爭舉行危機磋商。德國之聲 ・ 16 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 22 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前