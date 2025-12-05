「千秋王子」玉木宏再當爸！ 木南晴夏宣布二寶誕生

日本男星玉木宏與演員妻子木南晴夏宣布二胎喜訊。（翻攝自X、Horipro官網）

「千秋王子」玉木宏與演員妻子木南晴夏喜迎二寶！木南晴夏今（5日）透過經紀公司Horipro驚喜宣布，已平安產下第二胎，這也是他們自2020年後，家中再添一名新成員；由於夫妻倆此前對懷孕消息保密到家，消息一出讓大批粉絲又驚又喜。

木南晴夏今（5日）透過經紀公司發布喜訊，表示已於日前順利產下第二胎，「由於生活已逐漸穩定，藉此機會向大家報告」，聲明中也強調，發布日並非孩子的生日，「關於出生日期、性別等資訊，因涉及隱私無法告知，敬請見諒」。

玉木宏與木南晴夏於2018年結婚，2020年迎來第一胎。夫妻倆這次貫徹低調作風，懷孕期間滴水不漏，直到生產後直接宣布二胎誕生，對私生活隱私極為保護。

儘管剛迎來二寶，木南晴夏的演藝事業依然馬不停蹄，2026年除了與瑛士、柿澤勇人組成3人音樂團體演出，還要搭檔室剛合作主演富士電視劇《我們律師很棘手》。面對工作與家庭的雙重挑戰，木南晴夏也向粉絲喊話，「請大家繼續為身為母親及演員的木南晴夏應援」。





