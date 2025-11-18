卡在半路！ 汐止.南港大塞3小時 民發文怨回不了家

新北市 / 綜合報導

汐止南港一帶昨(17)日晚間6點開始罕見大塞車，包含環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊車潮全塞爆，網路上一片哀號，大家想回家卻回不了。警方表示，主因為食品咖啡展撤展，大量廠商湧入，加上又是下班車潮，才會塞成這樣。後來多處路口同步疏導，約3小時後恢復順暢。

馬路上滿滿車潮幾乎靜止，還看不見車流盡頭，紅色的煞車燈熄了又亮亮了又熄，打開導航也是整條紅通通，彷彿開進大型停車場，光是過一個路口就要花上30分鐘，民眾說等了3次紅燈還是一動也不動，還有發文指出，3.6公里開了將近兩個小時，平常只需要短短20分鐘的回家路，一口氣翻了10倍。

遇塞車民眾陳小姐說：「我們從6點下班，一路塞到8點快9點。」遇塞車民眾王小姐說：「一開始就覺得用走的，沒有塞過那麼塞的。」網路一搜，盡是回不了家的哀號，地點集中在南港展覽館，汐止環東大道，大家都在問到底在塞什麼。

原來在17日晚上6點，南港展覽館食品咖啡的廠商撤展，環東大道經貿二路到汐止的大同路全塞，主要也是附近南軟研究院的下班人潮，附近車禍事故及大雨加持，交通大打結直到9點左右才回復通。

南港交通分隊長吳懿航說：「聯繫交通局交控中心調整秒數因應，並增派人力於周邊疏導，自勤務起至晚間，共投入警力25名維持周邊交通秩序。」

除了南港警方，投入大量人力進行疏導，汐止也接獲通報增援多個路口，有民眾質疑之前撤展也沒有這麼誇張，就怕這樣的噩夢天天上演。

