台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。
台中市警局第一分局表示，警方今天凌晨3時17分獲報稱，西區篤行路某民宅前，發生民眾酒醉爭吵案。
警方查出，38歲林姓男子與33歲梁姓男子酒後起爭執。警方到場時雙方已無衝突，且梁男離開現場，員警在場蒐證時梁男突折返，手持玻璃杯砸向現場1名值勤警員，造成左手臂劃傷流血，經包紮後無大礙。
警方立即將梁男壓制，以涉嫌妨害公務及傷害罪嫌逮捕，全案後續移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：李亨山）1141122
