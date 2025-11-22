台北就算沒母雞也沒在怕！黃國昌有信心：議員4+2全壘打絕對可達成

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

2026年地方選戰逐步逼近，目前民眾黨在台北市長選戰中，仍未見明確可能人選。民眾黨主席黃國昌今（22）日前往台北北投，參加議員黃瀞瑩等人主辦的園遊會，會前受訪時被問到那會不會擔心，如果不推出母雞，可能在議員席次選舉的部分會不增反減？對此，黃國昌稱不會，他對民眾黨四位議員連任充滿百分之百信心，相信民眾黨在台北市議員四加二的全壘打，是絕對可以達成的目標。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出席黃瀞瑩與台北家扶中心共同舉辦的「公益送暖園遊會」，與現場民眾共度溫馨的週末時光，包含民眾黨秘書長、台北市黨部主委周榆修、前黨魁柯文哲妻子陳佩琪均到場。

會前受訪時被問到北市沒母雞會不會擔心議員席次減少的議題時，黃國昌稱不會，他覺得黃瀞瑩過去在議員的這幾年當中，相信她的表現是有目共睹，不僅在議會裡面為民發聲，監督市政有理有據，而且從今天的活動，可以看得出來，學姊在基層也是扎根非常非常的深。那他對於現在台灣民眾黨的四位的議員的連任，他充滿百分之百的信心。那展望2026年，他相信台灣民眾黨在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。

至於台北市市長選舉的部分，黃國昌稱，他跟國民黨主席鄭麗文對於接下來的合作，雙方都有相當高的誠意跟善意，他相信等到進一步的磋商了以後，就一步一步往前走，但最重要的還是在這個過程當中，他們能夠得到更多民眾的信任跟支持。



