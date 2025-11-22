柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今天在北投舉辦園遊會，黃國昌也現身支持，對於傳出柯文哲低調回中央黨部辦公，他表示，柯是黨內重要領袖，但民眾黨是個有制度的政黨，而且那張照片不是黨的辦公室，是在同一棟大樓沒錯，但柯做事情有分際，柯只是在自己的工作空間，「那不是中央黨部空間，但是離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」
對於黨內有聲音認為，柯文哲是比較能帶動選情的母雞，未來柯有沒有可能為候選人站台？黃國昌表示，這個要看柯的規劃，但柯正面臨司法追殺，下個月就要開始言詞辯論，這件事很重要。
黃國昌批評，《法院組織法》好不容易三讀通過，明定法庭直播的規定，但被民進黨、司法院變成「法庭記錄片」，所以黨內也在思考，如何把辯論過程、內容忠實反映給台灣人民知道，讓台灣人民做最佳的裁判。
至於柯文哲對2026大選有何看法，黃國昌表示，這個問題沒有辦法簡單回答，整個布局持續進行，越來越縝密，選舉計劃當然不可能公開跟大家講，而且講也講不完，可能兩個小時都不一定講得完整。
新北選戰李四川來勢洶洶 黃國昌：選舉不用你死我活
為台北市副市長李四川參選新北市長解套的《地方制度法》修正案昨三讀通過。面對李四川選新北來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌今天（22日）受訪時說，選舉時彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，自己也希望有機會可以向川伯請益。至於民調大幅落後其他人選，黃國昌表示，各種民調他都會虛心接受作為參考，他也會繼續努力，爭取更多選民支持。鏡報 ・ 1 天前
騎腳踏車赴北投挺「學姐」 黃國昌：有信心2026北市6席全壘打
備戰2026地方大選，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（11/22）天在北投舉辦園遊會，爭取更多市民支持，黨主席黃國昌更從國父紀念館騎腳踏車到現場力挺。對於民眾黨似乎沒有意願提名台北市長候選人，會不會擔心明年選情，黃國昌說，自己對2026年北市6席議員全壘打，充滿百分之百信心。他表示，接下來會跟國民黨主席鄭麗文進一步磋商，兩黨就會一步一步往前走。太報 ・ 1 天前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 1 天前
黃國昌出席黃瀞瑩活動 有信心北市議員4+2全壘打
（中央社記者郭建伸台北22日電）外界關注民眾黨2026台北市布局，民眾黨主席黃國昌今天表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作中央社 ・ 1 天前
柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，交保後行事相當低調。不過，民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷在社群發布柯的背影照，地點疑似就在民進黨中央黨所在的台玻大樓。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日說，張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓，柯文哲有他工作的空間。至於明年地方選舉柯有給甚麼意見，黃則說講也講不完，可能講兩個小時都不一定講得完整。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅 14家業者停售下架
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，食藥署表示，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。中央社 ・ 1 天前
讚蘇巧慧傳承父親認真做事風格 蕭美琴：有「衝衝衝」魄力又溫暖細心
副總統蕭美琴今（22）日赴新北市樹林濟安宮出席活動時，大讚在地立委蘇巧慧認真為地方付出，既傳承其父親、前行政院長蘇貞昌「衝衝衝」的魄力以及做事認真的風格，同時也有屬於自己的溫暖與細心，希望大家都能為蘇巧慧加油。此外，蕭美琴也提到，行政院普發現金一萬已經開始登記，提醒民眾在登記時要小心防詐，不要亂點不熟悉的網站，如果有疑慮或資訊不清楚時，一定要再次確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇丹紅化妝品原料流向12業者 石崇良：預防性下架 檢驗結果明出爐
台灣化妝品首度檢出使用工業用色素「蘇丹4號」，問題原料流向國內12家業者。衛福部長石崇良今天(23日)表示，食藥署已要求業者全面預防性下架相關產品，地方衛生局也在清查檢驗，明天就會公布清查與檢驗結果。 「蘇丹紅」危機再起，食藥署21日傍晚公布我國網購平台販售的中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料皆來自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)，綠藤生技的原料來自原料進口商「亦鴻有限公司」，亦鴻公司的問題原料向已流向國內歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等14家業者，食藥署要求業者在48小時內完成清查。 衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據食藥署追查亦鴻公司下游14家業者，排除1家非國內業者及1家原料出口商，共有12家國內化粧品業者列入調查，食藥署已要求業者全面檢視可能受影響產品並先行下架，各地衛生局也正在稽查，24日將公布調查與檢驗結果。他說：『(原音)所以已經分別通知這12家業者進行預防性的下架。同時，由所有的所在地的衛生局再進行進一步的調查，那麼陸陸續續也在進行檢驗當中中央廣播電台 ・ 1 小時前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 2 小時前
陳匡怡金馬夜不忍了！678字揭「張孝全追求真相」
娛樂中心／王靖慈報導「台大五姬」之一的女星陳匡怡，於2017年淡出演藝圈後動向仍備受外界關注。近期她因多次在社群發聲而引發話題，今（22）日張孝全第三度角逐影帝出席金馬獎，引發不小話題，陳匡怡卻突然再度公開談起兩人的過往，隨後引起網友熱議。民視 ・ 1 小時前
化妝品驗出蘇丹紅「鎖定12業者」 驗濃度查...是否蓄意？
台灣首次在化妝品中驗出禁用蘇丹色素，衛福部食藥署22日表示，已鎖定12家國內業者進行調查，最快下週一將公布受影響產品狀況。食藥署同時對問題原料進行「定量檢測」，以確認蘇丹紅濃度，釐清是否為蓄意添加，並已向新加坡政府發文請求協助調查。中天新聞網 ・ 19 小時前
蕭美琴同框新北議員 挺綠新北市長參選人
網路媒體公布民調，新北市長選舉國民黨若由台北市副市長李四川出線，領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。副總統蕭美琴今（22）日與蘇巧慧、民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨、議員石一佑等，一同出席樹林濟安宮總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，蕭美琴致詞時力挺蘇巧慧，風格有像她爸爸蘇貞昌，有傳承到認真做事情的魄力；廖宜琨則認為，民調可以參考，但相信蘇巧慧一定會後勢看漲。中時新聞網 ・ 19 小時前
2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。太報 ・ 1 小時前
全面「藍白合」將衝擊藍營議員席次？ 侯友宜鬆口表態了
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前藍白陣營主席高峰會，宣示將深化藍白合作，然而民眾黨主席黃國昌擬在新北選區廣泛提名候選人，恐衝擊藍營議員席次。新...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
若藍白合新北藍系立委席次增？侯友宜：所有合作一定要有共同的理念
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，兩位黨主席見面後交換初步意見，奠定藍白合框架。今（23）日新北市長被問到「新北如果藍白合，藍系立委的席次會增加嗎？」侯回應表示所有的合作一定要有共同的理念。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鄭黃會圓滿落幕！黃國昌曝柯文哲關心：往正確方向邁進
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌共同舉行在野高峰會，討論藍白合議題長達1個半小時。針對外界關切民眾黨前主席柯文哲對「鄭黃會」看法，黃國昌今天（22日）受訪時透露，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得氣氛非常融洽，也往正確方向邁進，至於柯文哲對未來選舉有給什麼意見，黃國昌則笑回，「太多了，講也講不完」。鏡報 ・ 1 天前
黃國昌：柯文哲關注「鄭黃會」 覺得往正確的方向邁進
民眾黨主席黃國昌今出席議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，被問及前民眾黨主席柯文哲是否關注上週與國民黨主席鄭麗文的會面，他表示，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。自由時報 ・ 23 小時前
新北選情 坦言川伯很強 蘇巧慧自認也有優勢
2026地方選舉，各政黨參選人已積極暖身。民進黨新北市長參選人蘇巧慧21日上廣播節目接受專訪，被問到是否會努力想辦法讓三腳督變成事實？蘇巧慧表示，「不會，我不會花精力在處理對手的事情」，是以一對一的狀況做準備。對於國民黨潛在人選台北市副市長李四川，蘇不諱言「（李）當然強啊！」但她有年輕、創意、會做事的優勢。中時新聞網 ・ 1 天前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 19 小時前
林岱樺旗山造勢播放澄清影片 雄檢否認嗆聲「後果自負」
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，因詐領助理費案仍在地院審理中，本月初於高雄岡山區舉辦3萬人大型晚會時，曾藉宣講機會抨擊檢調，隨後傳出高雄地檢署向法院聲請禁止林岱樺在集會遊行中「公審司法作為」，但遭法院駁回。中時新聞網 ・ 19 小時前