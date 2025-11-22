柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間

民眾黨舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，黨主席黃國昌出席。陳祖傑攝



民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今天在北投舉辦園遊會，黃國昌也現身支持，對於傳出柯文哲低調回中央黨部辦公，他表示，柯是黨內重要領袖，但民眾黨是個有制度的政黨，而且那張照片不是黨的辦公室，是在同一棟大樓沒錯，但柯做事情有分際，柯只是在自己的工作空間，「那不是中央黨部空間，但是離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」

對於黨內有聲音認為，柯文哲是比較能帶動選情的母雞，未來柯有沒有可能為候選人站台？黃國昌表示，這個要看柯的規劃，但柯正面臨司法追殺，下個月就要開始言詞辯論，這件事很重要。

黃國昌批評，《法院組織法》好不容易三讀通過，明定法庭直播的規定，但被民進黨、司法院變成「法庭記錄片」，所以黨內也在思考，如何把辯論過程、內容忠實反映給台灣人民知道，讓台灣人民做最佳的裁判。

至於柯文哲對2026大選有何看法，黃國昌表示，這個問題沒有辦法簡單回答，整個布局持續進行，越來越縝密，選舉計劃當然不可能公開跟大家講，而且講也講不完，可能兩個小時都不一定講得完整。

