蕭美琴同框新北議員 挺綠新北市長參選人

副總統蕭美琴、立委蘇巧慧、議員廖宜琨、議員石一佑一同出席樹林濟安宮總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮。（王揚傑攝）

網路媒體公布民調，新北市長選舉國民黨若由台北市副市長李四川出線，領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。副總統蕭美琴今（22）日與蘇巧慧、民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨、議員石一佑等，一同出席樹林濟安宮總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，蕭美琴致詞時力挺蘇巧慧，風格有像她爸爸蘇貞昌，有傳承到認真做事情的魄力；廖宜琨則認為，民調可以參考，但相信蘇巧慧一定會後勢看漲。

蕭美琴表示，蘇巧慧認真為地方付出，看她在台上演講的模樣，風格有像到她爸爸，有「衝衝衝」的魄力，有傳承到認真做事情，同時蘇巧慧溫暖跟細心，大家一起幫蘇巧慧加油。

廣告 廣告

廖宜琨表示，國民黨和民眾黨還要等藍白合的結果，不論是由誰出線，相信蘇巧慧都能應對，也會勇於接下挑戰。從近期的民調觀察，蘇巧慧節節高升，後勢看漲，且明年選舉蘇巧慧會母雞帶小雞，有機會讓新北市議會的席次過半，甚至攻下正副議長。

議員石一佑認為，目前民調只是暫時參考，因為藍白兩黨現在連合不合作或單一推派人選的都還沒有確定，民眾難以做出真正判斷。蘇巧慧的團隊年輕、有創意，且在地經營許久，當正式候選人都出爐後，配合各項新穎政見提出，蘇巧慧民調勢必會快速拉升，短期內就翻轉這次民調結果。

【看原文連結】