夜店醉男咬傷安管又嗆警「來啊管束我」 下一秒竟全身癱軟遭扛回派出所

李男酒後情緒激動先是咬傷安管，又開口嗆員警「管束我啊」，最終遭警方壓制帶回派出所進行管束。翻攝畫面

台北市信義區夜店林立，今（8日）再度發生醉客鬧場事件，凌晨4時22分，警方接獲轄內松壽路知名夜店報案，指稱有男子酒醉鬧事。員警到場後發現24歲李姓男子情緒激動，在夜店打烊清場時拒不離場，甚至與安管爆發糾紛，還氣得朝安管肩膀咬下一口，行徑十分失控。

據了解，李男在店內飲酒過量，清場時仍不斷咆哮，與安管拉扯不斷。安管人員試圖將他勸離時，李男竟張口咬傷對方，最後被強制帶離店外。警方抵達後，他依然醉得又吼又叫，在路邊對警方叫囂挑釁，完全不願配合。

現場員警多次以好言相勸，李男卻不斷向警方嗆聲：「你憑什麼管束我？來啊！管束我啊！」甚至大聲反嗆員警：「我為什麼要聽你的！」整段對話皆被旁人拍下。員警忍無可忍，回應：「跟你好好講不聽，還在那邊叫囂！」並當場告知將依《警職法》第19條第1項，對其實施管束，以防止他傷害自己或他人。

然而更扯的還在後頭。警方準備將他帶回派出所時，李男竟突然「整個人瞬間癱軟」，像是醉倒睡死一般，四肢無力、完全不配合，一度躺在地上裝癱。警方連拉帶扶仍無法讓他站起，只能出動多名警力合力將他抬起，硬生生把他扛上警車帶回。

警方表示，李男醉酒行為明顯失控，不但咬傷安管，還對員警叫囂挑釁，基於保護其自身及他人安全，才依法實施管束。事後警方已通知李男的姊姊到派出所協助處理，待他酒醒後再釐清相關法律責任。警方也呼籲民眾理性飲酒，勿將情緒發洩在安管與警察身上，以免酒醒後後悔莫及。



