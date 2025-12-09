大反轉！昔控檢察官不法偵訊 「仙塔律師」今全認罪拚減刑

即時中心／林韋慈報導

27歲知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌在靈骨塔詐騙案中擔任「軍師」，不僅將陪偵期間掌握的偵查機密傳給詐團成員，還協助被羈押的同夥對外聯繫、變賣不法財產以規避扣押。台北地檢署今年8月起訴李女，求處1年以上徒刑且不得緩刑。李宜諪今（9）日出庭時大改答辯方向，不僅全面認罪洗錢與洩密指控，更撤回先前所有證據及證人聲請；並表示願意繳回犯罪所得，力求減刑。





北檢指出，靈骨塔詐騙案由吳芳儀、男友呂英菖及王助彰組成詐團，成立「鉅新匯公司」，假藉處理殯葬產品節稅、避免調查等名義招募成員詐騙，更有工程師因靈骨塔詐騙，變賣四棟房產，不勘債務壓力離世。4月檢警搜索逮捕多名犯嫌，查扣約300萬元現金與金飾，但吳女名下250萬元豪車未被查扣，她利用偵訊時由陪偵律師李宜諪傳話，指示同夥變賣財產，成功銷贓金飾及豪車。

根據綜合媒體報導，案件進入北院審理後，李宜諪原聘請法界權威律師辯護，首度出庭以無罪答辯，並稱只是協助當事人變賣財產籌措律師費，撇清與詐團關聯，事後更對媒體表示「人在社會上難免被誤會或被告」。第二次開庭時，其與辯護律師當庭提出檢察官「不法偵訊」，要求傳喚 3 名法界學者進行法律鑑定。然而，今（9）日李女策略大轉彎，對檢方提出的洗錢與洩密指控全面認罪。

李宜諪的委任律師今向法官表示，李女偵查階段已坦承犯行，願繳回犯罪所得，包括替吳女擔任律師收取的費用，盼法院依《洗錢防制法》從輕量刑。此外，李宜諪也全面撤回先前提出的所有證據聲請，包括偵訊筆錄勘驗、證人傳喚及法律鑑定，對證據能力不再爭執。

庭後被問及為何放棄所有證據，李宜諪僅表示「法律見解部分，就尊重法院判定。」態度由過去高調否認，轉為低調認罪。

