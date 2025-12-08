清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝欠額主動分案追查

社會中心／彰化報導

彰化清寒男大生疑遭詐騙負債走上絕路，十方功德行善團捐贈10萬善款助家屬辦理後事。（圖／十方功德行善團提供）

彰化一名劉姓男大生（20歲）因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，卻疑遇詐團，不僅積蓄被騙光，甚至背上銀行信貸，其疑因自責、不願連累家人，上月底回彰化老家並陪伴阿嬤聊天至凌晨後，便在家人們睡覺時離開人世。新聞一出，瞬間掀起社會熱議，此案也引起彰化地檢署高度重視，正指揮彰化分局追查，要將涉案詐欺集團成員追查到案。

《十方功德行善團》創辦人陳永聰指出，劉姓男大生父親早逝，家裡還有2個就讀大學及國中的妹妹，全家只靠母親一人賺錢養家，家境非常清寒。劉生為此努力考上北部的大學，在桃園半工半讀，沒想到，卻遇上詐騙集團被騙光積蓄，只能四處借錢，甚至背上銀行貸款，一度連書都沒辦法念，只能被迫休學。

即便如此，劉生仍被債務壓得喘不過氣，11月底他返回彰化老家時，神情鬱鬱寡歡，其母親察覺到異樣馬上擔心詢問，但劉生不想不讓家人們擔憂，決定獨自攬下所有壓力，僅淡淡表示遭到詐騙，對於被騙金額及細節避而不談，而深陷自責、懊悔情緒下的劉生，疑不想禍延家人，選擇走上絕路。

最令人鼻酸的是，劉生向來孝順且重視家人，對於自己即將「與世長辭」，不免存在萬般牽掛、不捨，因此於11月28日晚上特地陪同住的阿嬤聊天，祖孫倆徹夜聊到隔天凌晨4時許，才各自回房休息；11月29日上午10時許，劉生就被家人發現倒臥在浴室內，已明顯身亡，讓家屬極度崩潰、悲慟。

對於劉生的突然離世，家屬一時間根本籌措不出喪葬費用，所幸《十方功德行善團》主動伸出援手，捐助10萬善款，陳永聰也不禁痛批：「詐騙集團真的太可恨，害死一條年輕的生命！」社會局則提供「及時送愛關懷金」1萬元，幫忙劉家度過難關。

針對不斷出現的詐騙悲歌，彰化地檢署昨（8）日表示，死者11月22日曾至彰化縣警察局彰化分局所轄派出所報案，控訴於10月間誤信申辦貸款廣告而遭詐欺，受有財產損失等情形， 之後更疑因此輕生，目前已以「相」字案件指揮彰化分局繼續調查，以便釐清詐騙手法是否伴隨恐嚇、威脅？進而導致劉生不堪壓力被壓垮，並追查涉案詐騙集團成員，盼還給家屬公道。

彰檢指出，劉生貸款額度未達百萬元，理論上尚在可還範圍，但死者因家境狀況，讓其精神壓力遠超於財務本身，顯示詐騙行為恐對其心理造成巨大衝擊。同時強調，隨著詐欺犯罪猖獗、手法不斷演進，造成不少民眾受害陷入痛苦，已嚴重影響社會安定，本署對詐欺集團犯罪深惡痛絕，除迅速鎖定、挖掘犯罪行為外，也將會透過具體求處重刑、沒收犯罪所得等手段，杜絕詐騙滋生及蔓延，阻斷詐騙集團繼續危害社會。

