不只減重！瘦瘦針還降50%腸癌死亡率 「這族群」最受用

記者施春美／台北報導

研究指出，GLP-1藥物可望成為對抗肥胖大腸癌的輔助治療。(圖／取自王思恒醫師的臉書)

「瘦瘦針」腸泌素GLP-1藥物，近來成為熱門的減重工具。研究發現，使用此藥物的大腸癌患者，5年內的死亡率僅15.5%；未用者的死亡率則高達37.1%。其中，以BMI超過 35的肥胖族群受益最大。但醫師王思恒表示，一般人的抗癌良方仍然是健康飲食與規律的生活習慣。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，一項來自加州大學聖地牙哥分校團隊，刊登於國際科學期刊的研究。研究分析超過6800名大腸癌患者，發現有使用瘦瘦針的患者，5年內的死亡率為15.5%，以BMI超過35的肥胖族群，效果最顯著。未用瘦瘦針者，死亡率則高達37.1%。

研究團隊推測，這其實與身體的「微環境」有關。肥胖和癌症密切相關，因為肥胖會帶來全身性的發炎反應和代謝壓力。而瘦瘦針剛好能對抗肥胖，可能透過3途徑來助攻：

1. 幫身體滅火：降低全身發炎反應。

2. 調整代謝：提高胰島素敏感性，不讓癌細胞在充滿糖分的環境中狂歡。

3. 直接攻擊：實驗室數據甚至暗示，藥物可能直接抑制腫瘤生長，甚至誘導癌細胞自我毀滅。

研究發現，效果最顯著的是BMI超過35的肥胖族群。因為這群人原本身體發炎的情況最嚴重，藥物介入後帶來的「體質逆轉」效益也就最大。

研究團隊推測，肥胖會為身體帶來全身性的發炎反應和代謝壓力，與癌症的關係密切，但GLP-1藥物的相關機制，能幫助逆轉體質。

但王思恒也提醒，上述研究仍為觀察性，只顯示瘦瘦針與癌症有強烈關聯，因果關係尚未能確認。「一般人根本的抗癌良方，仍然是健康的飲食與規律的生活習慣。」

