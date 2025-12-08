「越南屠夫」殺人砍頭還煮來吃！影片暗網瘋傳 自述與被害人「常交換變態片」

「越南屠夫」段文生（中）已被警方逮捕。圖／X

今年7月下旬，一段名為「越南屠夫」（The Vietnamese Butcher）的血腥影片及截圖開始在暗網瘋傳，影片內容是一名男子躺著自慰，在自慰結束時被另一名男子斬首，之後被分屍，甚至疑似被烹飪成食物的虐殺影片。越南警方日前終於抓到這名「越南屠夫」，曝光他的真實身分；他本人表示，跟被殺的男子已經認識5年了，兩人還經常交換變態色情影片互相欣賞。

綜合越南媒體報導，2020年「越南屠夫」段文生（Đoàn Văn Sáng）透過社群平台認識受害者阮春達（Nguyễn Xuan Đạt），兩人有著共同的嗜好，都喜歡看一些很極端的變態影片。

廣告 廣告

57歲的段文生是一名公務人員，在諒山省市場擔任第四隊副隊長；他今年1月25日邀阮春達到自己的辦公室，阮春達從開始自慰，段文生就開始錄影，直到阮春達自慰至高潮的時候，段文生將其斬首，並全程錄下將其分屍、烹屍的過程，在暗網兜售。

段文生還在影片中說明，自己一系列的殺人、分屍、烹屍過程，都是阮春達自己想要的，是他生前的願望。他說兩人已經認識5年了，經常一起分享變態色情片，還一起參加相關的群組活動。

自今年2月起，這段影片共被分成11個片段和98張截圖，在暗網上兜售，也在其他社群平台流傳開來，但是越南警方一直沒有宣布任何與這起案件相關的資訊，引發許多網友自發性的調查。直到11月下旬，一名匿名人士發布了一份88頁的PDF檔案，是他花了好幾個月收集的案件調查內容，包括確定嫌疑人和受害者的姓名，以及可能的案發地點，並呼籲警方進行調查。

12月3日，越南公安部門與諒山省警方發布消息稱，受害者被確認為阮春達，段文生坦承犯案，並說這部影片的內容都是死者生前自己想要完成的。現在段文生已經依殺人罪被逮捕，警方也呼籲網友不要再購買或流傳相關影片及照片，否則將會違法，一切依法處理。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

懶得工作交接 印度警察竟「把屍體隨便亂丟」棄屍大街

李安簽書會「200個號碼牌」被藏起來3、40張！他指控：我親眼見到

急尋身體！他吃台南名店「喉嚨挖出2隻蟑螂腳」 網哀：我撈到完整1隻